ببه گزارش خبرنگار مهر، سیدکمالالدین میرجعفریان در خصوص سفر محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران به شمیرانات و بازدیدهای میدانی همراه با مدیران کل و معاونین مربوطه، اظهار داشت: این سفرها با هدف احصاء نظام مسائل و مشکلات شهرستان در حوزههای عمرانی، اقتصادی و اجتماعی انجام و طی بازدیدهای اخیر، مسائل کلیدی شهرستان جمعبندی شد و در ادامه، شورای برنامهریزی و توسعه استان به ریاست استاندار محترم با محوریت شمیرانات تشکیل خواهد شد تا این نظام مسائل به مصوبه تبدیل و مسیر پیگیری استانی و شهرستانی مشخص شود.
وی افزود: این برنامهها شامل حوزههای راه و حملونقل، آب، بهداشت و درمان، مسائل فرهنگی و آموزشی است و با اجرای مصوبات، انتظار داریم مشکلات شهرستان به حداقل برسد.
میرجعفریان تأکید کرد که یکی از اولویتهای اصلی شهرستان، توسعه گردشگری است: شمیرانات ظرفیتهای طبیعی و زیرساختهای گردشگری منحصر به فردی دارد؛ از پیستهای اسکی گرفته تا اقامتگاههای متنوع و برنامههای استان حمایت از سرمایهگذاری بخش خصوصی در گردشگری بوده و پیگیری آن در سطح شهرستان ضروری است.
وی درباره وضعیت راههای مواصلاتی گفت: مطالعات فنی چندبانده کردن جادهها و ایمنسازی آنها در دستور کار دستگاههای تخصصی قرار گرفته و اقدامات کوتاهمدت ایمنسازی توسط اداره کل راهداری و حملونقل جادهای اجرا خواهد شد و مطالعات جامع ارتقای راهها توسط اداره کل شهرسازی انجام میشود.
میرجعفریان در پایان اظهار داشت: با این رویکرد و اجرای مصوبات شورای برنامهریزی، امید است نقشه راه توسعه شهرستان شمیرانات در زمینه گردشگری، زیرساختها و خدمات عمومی به مرحله اجرا برسد و شاهد تحولات ملموس در سطح شهرستان باشیم.
