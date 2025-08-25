تساوی آلومینیوم و خیبر در نیمه اول

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال آلومینیوم و خیبر در هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر شامگاه دوشنبه سوم شهریور و از ساعت ۱۹:۱۵ با قضاوت سعاد وفاپیشه در ورزشگاه امام خمینی (ره) شهر اراک به مصاف هم رفتند که نیمه اول این دیدار با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید.

دو تیم در نیمه اول بازی متعادلی را از خود نشان دادند. شاگردا رحمتی در ابتدای دیدار چند موقعیت روی دروازه محمد خلیفه ایجاد کردند که با هوشیاری این دروازه بان و خط دفاعی آلومینیوم توپ‌ها راهی به سمت دروازه نیافت.

شاگردان حسینی هم که از امتیاز میزبانی در این دیدار برخوردار بودند، چندین بار به سمت دروازه خیبر نزدیک شدند اما حملات آنها زهردار نبود و بازی در نیمه اول با نتیجه تساوی بدون گل در نیمه اول خاتمه یافت.

محمد آقاجان پور بازیکن خیبر هم در دقیقه ۱۳ پس از خطا روی بازیکن آلومینیوم از داور کارت زرد دریافت کرد.