پیروزی خیبرخرم آباد برابر آلومینیوم

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال آلومینیوم و خیبر در هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر شامگاه دوشنبه سوم شهریور و از ساعت ۱۹:۱۵ با قضاوت سعاد وفاپیشه در ورزشگاه امام خمینی (ره) شهر اراک به مصاف هم رفتند که این دیدار با نتیجه یک بر صفر به سود خیبر به پایان رسید.

دو تیم در نیمه اول بازی متعادلی را از خود نشان دادند. شاگردا رحمتی در ابتدای دیدار چند موقعیت روی دروازه محمد خلیفه ایجاد کردند که با هوشیاری این دروازه بان و خط دفاعی آلومینیوم توپ‌ها راهی به سمت دروازه نیافت.

شاگردان حسینی هم که از امتیاز میزبانی در این دیدار برخوردار بودند، چندین بار به سمت دروازه خیبر نزدیک شدند اما حملات آنها زهردار نبود و بازی در نیمه اول با نتیجه تساوی بدون گل در نیمه اول خاتمه یافت.

در نیمه دوم بازیکنان خیبر بازی را بهتر آغاز کردند و در دقیقه ۵۳ برای این تیم ضربه آزاد شکل گرفت که با ارسال توپ به محوطه جریمه آلومینیوم توپ به دست یکی از بازیکنان این تیم برخورد کرد و پس از بازبینی صحنه توسط VAR داور به سود خیبر پنالتی گرفت و مهرداد قنبری موفق شد توپ را وارد دروازه کند تا حساب کار یک بر صفر به سود تیم میهمان شود.

این دومین پیروزی متوالی خیبر در فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر است.