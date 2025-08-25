  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۹:۵۵

رکابزنان ملی پوش راهی تور ترکیه شدند

رکابزنان ملی پوش راهی تور ترکیه شدند

تیم ملی دوچرخه‌سواری کشورمان برای شرکت در تور بین‌المللی روت سالویشن عازم کشور ترکیه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تور دوچرخه سواری روت سالویشن ترکیه در بخش مردان و در ۴ مرحله از پنجم تا هشتم ۸ شهریور ماه برگزار خواهد شد.

این مسابقات در سطح نیمه‌حرفه‌ای (کلاس ۲/۲) برگزار و ۱۷ تیم از کشورهای مختلف در این رقابت‌ها حضور خواهند داشت.

رکابزنان تیم ملی ایران با ترکیب خلیل خورشید، محمد درزی رامندی، مهدی سهرابی، علی لبیب، حسین علیزاده، آیدین علی‌یاری و نیما ناطقی در این تور حاضر می شوند.

همچنین محمود وفایی به عنوان سرپرست، بهزاد کرم‌زاده مربی و سعید مبارکی مکانسین ملی‌پوشان کشورمان را در این رقابت‌ها همراهی می‌کنند.

کد خبر 6570459

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها