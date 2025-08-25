رکابزنان ملی پوش راهی تور ترکیه شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، تور دوچرخه سواری روت سالویشن ترکیه در بخش مردان و در ۴ مرحله از پنجم تا هشتم ۸ شهریور ماه برگزار خواهد شد.

این مسابقات در سطح نیمه‌حرفه‌ای (کلاس ۲/۲) برگزار و ۱۷ تیم از کشورهای مختلف در این رقابت‌ها حضور خواهند داشت.

رکابزنان تیم ملی ایران با ترکیب خلیل خورشید، محمد درزی رامندی، مهدی سهرابی، علی لبیب، حسین علیزاده، آیدین علی‌یاری و نیما ناطقی در این تور حاضر می شوند.

همچنین محمود وفایی به عنوان سرپرست، بهزاد کرم‌زاده مربی و سعید مبارکی مکانسین ملی‌پوشان کشورمان را در این رقابت‌ها همراهی می‌کنند.