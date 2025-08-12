به گزارش خبرگزاری مهر، نشست های تخصصی فدراسیون ها و انجمن های ورزشی برای بازی های آسیایی جوانان روز های شنبه تا چهارشنبه هفته آینده با حضور مسئولین و کادر فنی فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی، تنیس روی میز، وزنه برداری، کبدی، هندبال، فوتبال(فوتسال)، بسکتبال، والیبال، کشتی، جودو، دوومیدانی، ورزش های آبی، تکواندو، بدمینتون، دوچرخه سواری ، بوکس، گلف، سه گانه، انجمن ورزش های رایانه ای، انجمن موی تای و مسئولان کمیته، کادر سرپرستی کاروان اعزامی، آکادمی ملی المپیک و مرکز نظارت بر تیم های ملی برگزار می شود.

در این نشست ها آخرین وضعیت فنی و اردویی تیم های ملی اعزامی به این دوره از بازیها مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا در نهایت تصمیمات نهایی جهت تعداد تیم ها و ورزشکاران اعزامی اتخاذ گردد.