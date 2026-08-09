حضور جودوکاران نوجوان ایران در مسابقات قهرمانی جهان 

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات جودو قهرمانی نوجوانان جهان با حضور ۴۷۹ ورزشکار از ۶۲ کشور از ۲۹ مرداد تا ۲ شهریور به میزبانی اکوادور برگزار خواهد شد. تیم نوجوانان ایران با ترکیب حسین نوین، سبحان حکیمی و امیررضا علیزاده و سرمربیگری مسعود حاجی آخوندزاده در این دوره از مسابقات حضور خواهد یافت. ملیپوشان نوجوان ایران پس از حضور در مسابقات قهرمانی آسیا و درخشش در اردن، تمرینات خود را در تهران آغاز کردند و امروز برای برگزاری اردوی ۱۰ روزه راهی رامسر میشوند. این اردو آخرین مرحله آمادهسازی تیم ملی نوجوانان ایران پیش از اعزام به مسابقات جهانی اکوادور خواهد بود.
تیم جودو نوجوانان ایران در رقابت های قهرمانی جهان این رشته که به میزبانی اکوادور برگزار خواهد شد، شرکت خواهد کرد.
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