حضور جودوکاران نوجوان ایران در مسابقات قهرمانی جهان 

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات جودو قهرمانی نوجوانان جهان با حضور ۴۷۹ ورزشکار از ۶۲ کشور از ۲۹ مرداد تا ۲ شهریور به میزبانی اکوادور برگزار خواهد شد. تیم نوجوانان ایران با ترکیب حسین نوین، سبحان حکیمی و امیررضا علیزاده و سرمربیگری مسعود حاجی آخوندزاده در این دوره از مسابقات حضور خواهد یافت. ملی‌پوشان نوجوان ایران پس از حضور در مسابقات قهرمانی آسیا و درخشش در اردن، تمرینات خود را در تهران آغاز کردند و امروز برای برگزاری اردوی ۱۰ روزه راهی رامسر می‌شوند. این اردو آخرین مرحله آماده‌سازی تیم ملی نوجوانان ایران پیش از اعزام به مسابقات جهانی اکوادور خواهد بود.