به گزارش خبرگزاری مهر، رضوان حکیم‌زاده در آیین اختتامیه استانی جشنواره جابر بن حیان که در دبستان شاهد خوانساری ناحیه یک شیراز برگزار شد، گفت: استان فارس در اجرای برنامه جابر بن حیان عملکرد فوق‌العاده‌ای داشته است.

وی با اشاره به اهداف جشنواره جابر بن حیان افزود: با توجه به تأکید سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بر حرکت از حافظه‌محوری و حافظه‌پروری به سمت یادگیری‌های عمیق و پایدار، این جشنواره می‌تواند نقش مؤثری در تحقق این رویکرد داشته باشد.

معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: جشنواره جابر بن حیان با فراهم کردن بسترهای متنوع و ایجاد فرصت‌های مناسب یادگیری، زمینه بروز خلاقیت و توانمندی‌های دانش‌آموزان را فراهم می‌کند.

حکیم‌زاده ادامه داد: رئیس‌جمهور نیز همواره بر ارتقای کیفیت آموزش و توسعه آموزش‌هایی که به شکل عملی به دانش‌آموزان کمک کرده و زمینه بروز خلاقیت‌های آنان را فراهم کند، تأکید دارد و جشنواره جابر بن حیان در همین راستا حرکت می‌کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اجرای طرح «حامی» گفت: با هدف کاهش فقر یادگیری، اجرای طرح حامی را در دستور کار قرار دادیم تا دانش‌آموزانی که در طول سال تحصیلی در برخی مهارت‌های پایه با ضعف مواجه شده‌اند، فرصت جبران داشته باشند.

معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: در مرحله نخست اجرای این طرح، معلمان با حضور در مساجد، پارک‌ها، کانون‌ها و حتی منازل خود، زمینه آموزش دانش‌آموزان را فراهم کردند.

وی افزود: در مرحله دوم و تابستانی طرح حامی، بیش از ۱۵ هزار و ۵۰۰ پایگاه در سراسر کشور راه‌اندازی شده است تا دانش‌آموزان بتوانند از خدمات آموزشی این پایگاه‌ها بهره‌مند شوند.

حکیم‌زاده با بیان اینکه طرح حامی برای دانش‌آموزانی طراحی شده است که در طول سال تحصیلی نتوانسته‌اند مهارت‌های لازم را در سه درس پایه کسب کنند، گفت: این طرح بر سه درس علوم، فارسی و ریاضی تمرکز دارد.

وی تأکید کرد: دانش‌آموزان در پایگاه‌های طرح حامی به صورت رایگان آموزش‌های لازم برای تقویت سواد پایه را دریافت می‌کنند و هدف اصلی این طرح، کاهش فقر یادگیری و ایجاد فرصت برابر برای ارتقای کیفیت یادگیری دانش‌آموزان است.