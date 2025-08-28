فرزاد: مسابقات جهانی پاراسایکلینگ جهانی از دست رفت

به گزارش خبرنگار مهر، در حالیکه قرار بود تیم دوچرخه سواری پاراسایکلینگ ایران با ترکیب احمدحمزه لو و بهروز فرزاد به مربیگری مازیار فرزاد روز گذشته راهی بلژیک شوند تا در مسابقات قهرمانی جهان شرکت کنند، این سفر به دلیل عدم صدور به موقع روادید لغو شد.

مازیار فرزاد مربی این تیم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ما مدارک خود را مانند روال سال قبل به موقع تحویل سفارت داده بودیم و حتی این بار ما دعوت نامه به اسم داشتیم نه به نام تیم ملی اما روادید به موقع صادر نشد تا در مسابقات جهانی شرکت نکنیم.

وی افزود: تیم دوچرخه سواری سال قبل در همین زمان در کاپ جهانی بلژیک شرکت کرد. ما از طریق اداره جهانگردی بلژیک ویزا گرفتیم اما این بار با وجود پیگیری از همین مسیر موفق به دریافت روادید نشدیم. فدراسیون هم در این مسیر به ما خیلی کمک کرد اما نشد و متاسفانه انرژی و هزینه ای که برای حضور رکابزنان در این مسابقات انجام دادیم از دست رفت.

وی ادامه داد: قرار بود رکابزنان پیش از مسابقات در کلاس بندی حاضر شوند اما این اتفاق نیافتاد. این کلاس بندی برای حضور ورزشکاران در بازیهای پارآسیایی سال بعد برای ما اهمیت داشت.

مربی تیم دوچرخه سواری خاطرنشان کرد: ما به غیر از این رقابت ها حضور در یک کاپ آسیایی را هم در برنامه خودمان داریم و منتظر هستیم تا دعوت نامه آن به دست مان برسد. در کنار آن در مسابقات قهرمانی کشور هم قرار است با حضور نماینده کمیته پارالمپیک کلاس بندی ورزشکاران بررسی و به روز شود.