به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا محمودی پیش از ظهر یکشنبه در نشست شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت استان مرکزی اظهار کرد: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، بخشی از وظیفه ما در قبال خون شهدا و جان‌فشانی آنان برای حفظ کشور است.

وی افزود: مجموعه مدیریت شهری تلاش کرده است پیوست ایثار و شهادت را در تمامی پروژه‌های شهری، اعم از عمرانی، فرهنگی و معنوی، مورد توجه و اجرا قرار دهد.

محمودی تصریح کرد: در حوزه‌هایی همچون موزه دفاع مقدس، پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای و فضاهای شهری و پارک‌ها، ظرفیت‌های بیشتری برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت وجود دارد و شهرداری آمادگی همکاری در این زمینه را دارد.

وی ادامه داد: فضاهای شهری باید با بهره‌گیری از شیوه‌های نوین، زمینه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت را فراهم کنند و این رویکرد نباید به نصب تصاویر و تابلوهای شهدا محدود شود.

شهردار اراک افزود: در سال گذشته، برنامه‌های گرامیداشت پیشکسوتان جهاد و شهادت با همکاری سپاه، نیروی انتظامی، بنیاد حفظ آثار و سایر مجموعه‌های مرتبط برگزار شد و این روند ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه فرهنگ ایثار و شهادت یکی از عوامل اصلی حفظ امنیت و استقلال کشور است بیان کرد: ماندگاری جمهوری اسلامی ایران، مرهون روحیه ایثار، مقاومت و شهادت‌طلبی مردم و جوانان است.

محمودی گفت: در فرهنگ ایرانی و اسلامی، روحیه ایثار و شهادت و آمادگی برای فداکاری، از مؤلفه‌های مهم قدرت و عاملی برای برهم زدن محاسبات دشمنان است.

وی ادامه داد: آمادگی برای فدا کردن جان در راه دفاع از کشور و آرمان‌ها، از مهم‌ترین مؤلفه‌های قدرت جمهوری اسلامی ایران است.

محمودی تصریح کرد: امید است با توفیق الهی، در مسیر شهدا گام برداشته و وظایف خود را در حفظ و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت به‌درستی انجام دهیم.