به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی پیش از ظهر یکشنبه در نشست شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت استان مرکزی اظهار کرد: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تنها وظیفه دبیرخانه شورای ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت، فرمانداران و ائمه جمعه نیست و همه دستگاه‌های عضو شورا باید در این مسیر نقش‌آفرینی کنند.

وی افزود: شورای ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت بر اساس اساسنامه، وظایف مشخصی در قبال شهدا و خانواده‌های معظم آنان دارد و دبیرخانه شورا نیز در این زمینه عملکرد قابل قبولی داشته است.

زندیه وکیلی تصریح کرد: ظرفیت دستگاه‌های فرهنگی و اعضای شورا باید بیش از گذشته برای هماهنگی و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت به کار گرفته شود.

وی ادامه داد: خانواده‌های معظم شهدا از جایگاه معنوی و تقوای بالایی برخوردارند و دیدار با آنان باید فراتر از یک وظیفه اداری، فرصتی برای بهره‌مندی از برکات معنوی و الگوگیری باشد.

استاندار مرکزی تاکید کرد: در دیدار با خانواده‌های شهدا، روحیه ایثار، معنویت و آمادگی برای شهادت به‌روشنی نمایان است و این فرهنگ در این خانواده‌ها به باوری عمیق و عملی تبدیل شده است.

وی افزود: سبک زندگی ساده و بی‌تجمل شهدا و روحیه ایثار و آمادگی خانواده‌های آنان برای دفاع از ارزش‌های انقلاب، جلوه‌ای ماندگار از فرهنگ شهادت است.

زندیه‌وکیلی بیان کرد: رسانه و تولید محتوای مستند از ابزارهای مهم ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است و باید ابعاد زندگی و سیره شهدا و اقدامات این حوزه بیش از گذشته مستندسازی و روایت شود.

وی گفت: دستگاه‌های اجرایی باید در جلسات شورا گزارش‌های مستند و تصویری از اقدامات خود ارائه کنند تا ضمن تقویت فعالیت‌های عملی، مستندسازی و اطلاع‌رسانی در حوزه ایثار و شهادت نیز ارتقا یابد.

زندیه وکیلی گفت: سپاه روح الله استان مرکزی اقدامات ارزشمندی در حوزه ایثار و شهادت انجام داد که باید با مشارکت جمعی، این فعالیت‌ها از طریق تولید محتوا، مستندسازی و روایت سبک زندگی شهدا بیش از گذشته انعکاس یابد.

تکریم خانواده شهدای جنگ رمضان در اولویت دستگاه‌های اجرایی باشد

استاندار مرکزی با قدردانی از عملکرد دستگاه‌های اجرایی استان در جریان جنگ تحمیلی رمضان گفت: دستگاه‌های اجرایی در امدادرسانی، انتقال و مداوای مجروحان، به‌موقع و مؤثر عمل کردند.

وی افزود: با امدادرسانی به‌موقع، موارد بسیار محدودی از مجروحان به شهادت رسیدند و اکنون باید تشکیل پرونده و پیگیری خدمات جانبازان و مجروحان با جدیت دنبال شود.

زندیه وکیلی تصریح کرد: حضور خادمان شهدا و گروه‌های مردمی در مراسم تشییع و برنامه‌های مرتبط، اقدامی ارزشمند و بدون چشمداشت بود و دعای خیر خانواده‌های شهدا نیز پشتوانه‌ای معنوی برای مسئولان و خدمت به مردم است.

وی بر ضرورت استمرار دیدار مسئولان با خانواده شهدای اخیر تأکید کرد و گفت: با شهادت بیش از ۸۰ نفر از شهدای استان در حوادث اخیر، حضور مستمر مسئولان در کنار خانواده‌های آنان ضروری است تا این خانواده‌ها احساس فراموش‌شدن نکنند.

زندیه وکیلی بیان کرد: اعضای شورا باید دیدار مستمر با خانواده‌های شهدا را در اولویت قرار دهند؛ چراکه حضور مسئولان موجب تکریم، دلگرمی و تقویت روحیه این خانواده‌ها می‌شود.

وی گفت: امید است با ادای وظیفه در قبال شهدا و خانواده‌های آنان، اقدامات انجام‌شده مورد رضایت خداوند و امام زمان(عج) قرار گیرد و به برکت خون شهدا، پیروزی نهایی نصیب رزمندگان اسلام شود.

به گزارش مهر، در این آیین، استاندار مرکزی به عنوان رئیس شورای ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت استان مرکزی منصوب و شهرداری اراک، کمیته امداد امام خمینی(ره) استان مرکزی و دانشگاه آزاد اسلامی اراک، به‌عنوان سه دستگاه برتر شورای ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت استان مرکزی معرفی و تجلیل شدند.