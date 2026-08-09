تجهیزات پیشرفته هواشناسی در استان اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، مجید کوهی عصر یکشنبه بمناسبت روز خبرنگار با حضور در خبرگزاری دفتر استان اردبیل ، ضمن عرض تبریک به تمامی زحمتکشان این حوزه، اظهار کرد: خبرنگاران در حوزه تخصصی هواشناسی به عنوان بازوان توانمند دستگاههای تخصصی عمل میکنند؛ به طوری که تخصصی هواشناسی در قالب پیشبینیهای روزانه و هشدارهای هواشناسی در سایه زحمات شما بزرگواران به ثمر رسیده و از جان و مال مردم مراقبت میکنند.
وی با اشاره به نقطه مشترک عمیق میان دو حوزه هواشناسی و خبرنگاری افزود: هر دو حوزه در آینده دخیل هستند؛ هواشناسان با پیشبینیها از مخاطرات جوی جلوگیری میکنند و خبرنگاران در مقابل مخاطرات ناآگاهی و صداقت در رویدادهای جوامع عمل میکنند.
مدیرکل هواشناسی استان اردبیل با اشاره به پیشرفتهای این حوزه در سالهای اخیر گفت: «در حوزههای مختلف و تخصصی از جمله توسعه هواشناسی کاربردی طی سیاستهای سازمان هواشناسی کشور، در سالهای اخیر بیش از ۲۰ ایستگاه هواشناسی مختلف در سطح استان نصب و راهاندازی شده است که این ایستگاهها با استفاده از تجهیزات بهروز و پیشرفته دنیا میباشند.
نصب و راهاندازی شده، سامانه وین پروفایلر فرودگاه
کوهی در ادامه به معرفی تجهیزات جدید نصب شده در استان پرداخت و اظهار داشت: یکی از تجهیزاتی که اخیراً در استان اردبیل نصب و راهاندازی شده، سامانه وین پروفایلر فرودگاه میباشد. این سامانه در چهار ایستگاه بزرگ کشور راهاندازی شده و یکی از آنها اردبیل میباشد. این تجهیزات در راستای جلوگیری از مخاطرات مربوط به هوانوردی نصب شده است که در ارتفاع بین ۱۰ تا ۷۰۰ متری، سرعت باد را نشان میدهد و این اطلاعات به خلبان اجازه میدهد تا در مواجهه با بادهای گاستی یا اوینشعر که از جمله بادهای خطرناک محسوب میشوند، تصمیمگیریهای لازم را انجام دهد.
کاهش خطای اندازه گیری استفاده از فناوری اولتراسونیک
وی همچنین خاطرنشان کرد: «از جمله تجهیزاتی که اخیراً نصب شده، ایستگاه کوهستانی است که این ایستگاه، دومین ایستگاه کوهستانی کشور و اولین ایستگاه کوهستانی اردبیل میباشد. همچنین چهار ایستگاه برفسنجی خودکار در جادههای مواصلاتی استان نصب و راهاندازی شده است؛ این تجهیزات جزو تجهیزات بهروز کشور بوده و با استفاده از فناوری اولتراسونیک، خطای اندازهگیری را کاهش داده و در مواقع بحران، اطلاعات و دادههای آنلاین را در اختیار همکاران پیشبینی و دستگاههای اجرایی درگیر با مخاطرات جوی قرار میدهد.
مدیرکل هواشناسی استان اردبیل در پایان از نصب و راهاندازی ایستگاههای خودکار شهری خبر داد و گفت: این ایستگاهها برای اولین بار در سطح استان نصب و راهاندازی شدهاند و اجازه میدهند تا در بحث تصمیمگیری در مدیریتهای شهری، در مواجهه با مخاطرات جوی و کاهش [اثرات آن]، مؤثر واقع شوند.
نظر شما