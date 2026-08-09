به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نظریان ظهر یکشنبه در نشست خبری اظهار کرد: هدف اصلی در ثبت‌نام دانش‌آموزان این است که هیچ دانش‌آموزی از ثبت‌نام و تحصیل محروم نشود و این موضوع خط قرمز آموزش و پرورش استان است.

وی تأکید کرد: ثبت‌نام دانش‌آموزان هرگز با پرداخت مشارکت یا شهریه گره زده نمی‌شود و در صورت مشاهده چنین تخلفی، برخورد قاطع صورت خواهد گرفت.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان با اشاره به اینکه بعضی مواقع اتفاقات نامبارکی در مدارس رخ می‌دهد، گفت: این‌ها خط قرمز ماست و حتماً برخورد می‌کنیم. شاید نظارت‌های ما بعضاً منجر به کشف این وقایع شده باشد. خط قرمز ما این است که هیچ دانش‌آموزی محروم نشود و در نزدیک‌ترین مدارس ثبت‌نام شود.

نظریان با اشاره به اینکه بودجه و اعتبارات مکفی برای حمایت از مدارس نداریم، گفت: هرچند سرانه مدارس در این دولت چهار برابر شده است اما مردم نشان داده‌اند همه‌جا کنار دولت هستند و بحث مشارکت در همین راستاست.

وی با بیان اینکه ۹۳ پروژه آموزشی به فضاهای آموزشی مدارس تا مهر ماه امسال اضافه خواهد شد، تصریح کرد: ما هیچ‌وقت ثبت‌نام دانش‌آموزی را با مشارکت‌ها گره نمی‌زنیم. اگر مدیری خدای‌ناکرده ثبت‌نام دانش‌آموز را با پرداخت مشارکت گره بزند، خط قرمز ماست و برخورد خواهیم کرد. مرتباً گروه‌های مختلف در مدارس داریم که بعضاً کمتر از ۲۴ ساعت ورود پیدا کرده و برخورد می‌کنیم.

نظریان تصریح کرد: آموزش و پرورش و کیفیت‌بخشی به آن بدون مشارکت مردم شاید امکان‌پذیر نباشد. در فصل ثبت‌نام اخذ وجه ممنوع است و گره زدن ثبت‌نام با پرداخت وجه تخلف محسوب می‌شود، اما در پایان فصل ثبت‌نام اولیا می‌توانند مشارکت داوطلبانه داشته باشند.

وی تاکید کرد: از ظرفیت هیئت‌امنا و انجمن‌های اولیا و مربیان مدارس در جهت جذب خیران استفاده می‌شود و خیران مدرسه‌یار در جهت حمایت‌های مالی مدارس تشکیل شده است ضمن اینکه اگر ولی دانش‌آموزی خارج از فصل ثبت‌نام مشارکت داوطلبانه دارد، همه در جهت کیفیت‌بخشی به برنامه‌های آموزشی است.

تحول آموزش و پرورش بدون سرمایه‌گذاری روی معلم شعار است

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان تأکید کرد: اگر آموزش و پرورش بخواهد متحول شود، از رویکرد ساختارمحور باید به سمت رویکرد انسان‌محور حرکت کنیم.

نظریان خاطرنشان کرد: فضای فیزیکی بسیار خوب است، تجهیزات خوب است اما تمام آنچه که باعث تحول در آموزش و پرورش می‌شود معلم است.

وی با بیان اینکه رویکرد آموزش و پرورش استان بر توانمندسازی معلم متمرکز است، تصریح کرد: تمرکز تحول در آموزش و پرورش بدون سرمایه‌گذاری روی معلم یا به عبارت دیگر روی منابع انسانی، شعاری بیش نیست. از این رو باید روی معلم سرمایه‌گذاری شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان تاکید کرد: دغدغه امروز فقط فضای فیزیکی، تجهیزات و فناوری‌های به‌روز نیست؛ معلمی است که بتواند از این فضاها و امکانات استفاده کند. این چالش اصلی و مأموریت مهم آموزش و پرورش است.

نظریان با اشاره به اینکه تمرکز بر توانمندسازی نیروی انسانی بر اساس مبانی روان‌شناختی انجام می‌شود، گفت: وقتی معلم نسبت به توانمندی‌های خود احساس کفایت کند، دانش مفهومی و دانش آموزشگری داشته باشد، خودکارآمدی بالایی پیدا می‌کند و انگیزه تدریس او چند برابر می‌شود.

به گفته وی، این کار از سال گذشته و امسال در تابستان به صورت کارگاهی، منطقه‌ای و مدرسه‌ای در دوره‌های ابتدایی و متوسطه در حال انجام است.

شبکه سازی معلمان در فضای مجازی

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان به شبکه‌سازی معلمان در فضای مجازی و اجتماعات یادگیری اشاره کرد و گفت: معلمان هم‌رشته و هم‌پایه، تجارب موفق خود را به اشتراک می‌گذارند.

نظریان ادامه داد: توانمندسازی فقط برگزاری کارگاه نیست زیرا اشتراک‌گذاری تجارب نیز اهمیت دارد. اگر به معلم استقلال عملی در کلاس درس داده شده، محیط یادگیری فراهم شود و فرهنگ پژوهش‌محوری، اقدام‌پژوهی و درس‌پژوهی در مدارس جا بیفتد، روش‌های تدریس اصلاح و معلمان توانمندتر می‌شوند.

وی تصریح کرد: نیاز است که رسانه‌ها نگاه جامعه به مدرسه را از کانون صرفاً انتقال دانش به کانون تولید سرمایه انسانی و بازتولید سرمایه اجتماعی تغییر دهند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان با بیان اینکه تربیت باید تمام‌ساحتی و متوازن باشد، گفت: این به این معناست که دانش‌آموز در همه ابعاد رشد کند و مسئولیت‌پذیری، تفکر، حل مسئله، خلاقیت، نقد کردن، تفکر ناب، کار تیمی و با هم یاد گرفتن آموزش داده شود. نگاه جامعه نباید فقط بر خروجی مدرسه در آزمون‌ها متمرکز باشد.

دانش آموزان اصفهانی رتبه اول کشور در استفاده از هوش‌مصنوعی

به گفته نظریان، سال گذشته استان اصفهان رتبه اول کشور در استفاده دانش‌آموزان دوره متوسطه از هوش مصنوعی را کسب کرد.

وی با اشاره به اینکه میز هوش مصنوعی در آموزش و پرورش استان تشکیل شده که در ارتباط با آموزش مدیران و معلمان است، خاطرنشان کرد: بیش از ۱۰ درصد بودجه‌های هر معاونتی در این اداره کل به هوش مصنوعی اختصاص یافته است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان افزود: آموزش هوش مصنوعی در ۴۱ منطقه برگزار شده و ۶ هزار نفر از مدیران تاکنون آموزش دیده‌اند؛ همچنین ۲۰۰ مدرسه هوش مصنوعی در استان تعریف شده‌ است.

نظریان با بیان اینکه مدرسان هوش مصنوعی در همه نواحی و مناطق استان حضور دارند و تاکنون بیش از ۵۰۰ ساعت کار آموزشی انجام شده است، ابراز کرد: یکی از اولویت‌ها در توانمندسازی معلمان، استفاده از هوش مصنوعی است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان در ادامه با بیان اینکه در زمینه کاهش آسیب‌های اجتماعی، هر هفته میز مشترکی با دستگاه‌های متولی استان برگزار می‌شود، افزود: برنامه نماد به این شکل است که همه دانش‌آموزان آزمون‌های غربالگری می‌دهند و این ملاک و معیار آسیب دانش‌آموز است. پس از غربالگری سطح‌بندی شده و اقدامات مشاوره‌ای انجام می‌شود.

نظریان اضافه کرد: اقدام به خودکشی در سطح دانش‌آموزی نسبت به گذشته بسیار کاهش داشته است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه از ۱۵ خرداد با مصوبه شورای تامین استان، کارگاه‌های مهارتی در مدارس برگزار شده و همچنان ادامه دارد، گفت: طرح حامی برای جبران آموزش ابتدایی اجرا شده و همه مدارس دوشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها پذیرای این دانش‌آموزان هستند.

مدارس اصفهان از ابتدای مهر حضوری است

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان با بیان اینکه بیش از ۸۴۰ پایگاه در سطح استان به صورت متمرکز طرح حامی را پوشش می‌دهند، خاطرنشان کرد: برای دانش‌آموزانی که ضعف آموزشی دارند در دوره متوسطه طرح تقویتی و رشد در حال اجراست.

نظریان تصریح کرد: تمامی مدارس استان از ابتدای مهر کاملاً به صورت حضوری خواهند بود و برنامه‌ریزی‌ها بر آموزش حضوری است مگر اینکه تصمیم دیگری گرفته شود.

ثبت نام ۵۶ هزار کلاس اولی

وی با اشاره به اینکه امسال تاکنون ورودی کلاس اولی‌های اصفهان بیش از ۵۶ هزار نفر است، خاطرنشان کرد: بیش از ۹۰ درصد ثبت‌نام‌ها انجام شده است.

به گفته مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان، شمار دانش آموزان ثبت نامی اتباع استان در سال گذشته ۶۱ هزار نفر بودند اما امسال پیش‌بینی شده که در مدارس ۸۰ درصد دانش‌آموزان ایرانی و ۲۰ درصد اتباع باشند. از حضور کامل اتباع ممانعت شده و برخی مناطق و نواحی ممنوعه ثبت‌نام اتباع است.

نظریان با بیان اینکا بیش از ۵۳۰ هنرستان در سطح استان وجود دارد که پاسخگوی نیاز دانش‌آموزان نیست، گفت: حدود یکصد هنرستان با حمایت اتاق بازرگانی اصفهان در سال تحصیلی پیش‌رو راه اندازی شده و تجهیزات دریافت می‌کنند.

به گفته وی، سال گذشته مبلغ ۹۰ میلیارد تومان بابت تجهیز هنرستان‌ها توزیع شده که ۳۲ میلیارد تومان تجهیزات خریداری و در اختیار هنرستان‌ها قرار گرفته است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان با بیان اینکه توزیع شیر رایگان سال گذشته ۱۲ مرحله در مدارس انجام و ۹۰ میلیارد تومان هزینه شد، درخصوص سرویس مدارس برای سال تحصیلی پیش رو گفت: سامانه سفیر مهر ویژه شهر اصفهان و سپند ویژه شهرستان‌ها به زودی در دسترس قرار می‌گیرد تا والدین ثبت‌نام کنند.

نظریان تاکید کرد: سیاست در این زمینه شفاف‌سازی است. سال گذشته به واسطه تعطیلات، مبالغ دریافت شده با همراهی تاکسیرانی و شهرداری اصفهان طی یک مرحله به حساب اولیا دانش اموزان واریز و ۵۰ درصد هزینه سرویس مدارس به آنان بازگردانده شد.

اسکان یک‌هزار و ۹۰۰ آسیب دیده جنگ در مراکز رفاهی آموزش و پرورش اصفهان

وی در ادامه به اخرین وضعیت مدارس آسیب دیده از جنگ رمضان اشاره کرد و گفت: ۱۴۹ مدرسه در جنگ اخیر آسیب‌دیده که بین ۲۰ تا ۸۰ درصد خسارت دیده بودند اما با مشارکت مردم، خیران و اعتبارات مدیریت بحران، تمام مدارس مهر ماه امسال آماده پذیرش دانش‌آموزان است.

به گفته مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان، در جنگ رمضان، چهار مدرسه بر اثر اصابت‌ها به صورت کامل تخریب شد که مقدمات کار آن‌ها انجام شده و نگرانی بابت پذیرش دانش‌آموزان این مدارس وجود ندارد.

نظریان با بیان اینکه آموزش و پرورش استان اصفهان در جنگ رمضان در کنار شهرداری و میراث فرهنگی تمامی مراکز خانه معلم و مراکز رفاهی را در اختیار آسیب‌دیدگان جنگ قرار داد، خاطرنشان کرد: در تعطیلات نوروز قبل و بعد از آن و حتی در حال حاضر آسیب‌دیدگان جنگی در این مراکز اسکان رایگان دارند.

وی افزود: بیش از یک هزار و ۹۰۰ نفر آسیب دیده جنگ در مراکز رفاهی آموزش و پرورش و مدارس اصفهان و سایر شهرستان‌ها طی این مدت به صورت رایگان اسکان یافتند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان درخصوص شهریه مدارس نیز گفت: یک هزار و ۵۳۶ مدرسه غیردولتی در سراسر استان وجود دارد که از این تعداد یک هزار و ۳۹۵ مدرسه با موفقیت وارد سامانه شدند و مصوبه شهریه آنها به صورت هوشمند ابلاغ می‌شود.

نظریان خاطرنشان کرد: شهریه مدارس غیردولتی سه بخش ثابت، جانبی و فوق‌برنامه دارد که در طول سال مصوب می‌شود و امسال تقریباً تا ۵۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد.

۴۰ میلیارد تومان بابت مدارس موقوفه بدهی داریم

وی همچنین با اشاره به اینکه از پنج هزار و ۲۰۰ واحد آموزشی در سطح استان ۴۵۰ مدرسه موقوفه است، گفت: بیش از ۴۰ میلیارد تومان به اوقاف بدهکار هستیم و هیچ اعتباری در این زمینه نداریم.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان اظهار کرد: جاهایی که موقوفه خاص است چاره‌ای جز تخلیه نیست اما تعامل خوبی با اوقاف استان وجود دارد.

وی در خصوص حصور طلاب در مدارس نیز گفت: بر اساس طرح امین، نزدیک به یک‌هزار نفر از طلاب در مدارس استان حضور می یابند تا تسهیل‌گر مباحث پرورشی باشند.

مدیرکل آموزش و پرورش اصفهان درخصوص امکان طرح شکایت والدین از تخلفات احتمالی در مدارس ، گفت: سامانه شکایت mymedu.ir و سامانه تلفنی ۱۲۸ تحت سامانه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی فعال است.

وی ادامه داد: معلمان مدارس نیز ارزیابی می‌شوند و اگر عملکرد ضعیف باشد، مدیر مدرسه باید ارجاع دهد و در زمینه جابه‌جایی معلم اقدام شود.

نظریان تأکید کرد: معلم باید متحول شود و نیازمند بازنگری در روش‌هاست. حداقل کاری که می‌توان انجام داد توانمندسازی معلمان است. نیاز است سایر صنایع استان مسئولیت اجتماعی خود را انجام دهند؛ اگر کلاس درسی به دلیل آلودگی هوا یا ناترازی انرژی تعطیل شود، صنایع آلاینده باید جبران‌کننده این خسران باشند.