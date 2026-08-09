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۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۵۵

اختلال فنی علت انتشار دود از پالایشگاه نفت آبادان

اختلال فنی علت انتشار دود از پالایشگاه نفت آبادان

آبادان - روابط عمومی شرکت پالایش نفت آبادان اعلام کرد: دود مشاهده‌شده از یکی از مشعل‌های این پالایشگاه ناشی از اختلال فنی در سیستم بخار آب یکی از واحدها بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی شرکت پالایش نفت آبادان در اطلاعیه‌ای ضمن تبیین دلایل بروز این اتفاق افزود: با توجه به وقوع این اختلال، متخصصان و نیروهای فنی پالایشگاه بلافاصله در محل حاضر شده و در حال انجام اقدامات لازم برای رفع کامل این مشکل هستند.

در این اطلاعیه تصریح شده است که با حضور کارکنان متخصص، روند تعمیرات در کمترین زمان ممکن انجام و با راه‌اندازی کامل تجهیزات، وضعیت به حالت عادی بازمی‌گردد.

این شرکت همچنین از شهروندان خواست تا بدون توجه به شایعات احتمالی، اخبار رسمی را از طریق مراجع معتبر پیگیری کنند.

کد مطلب 6912207

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