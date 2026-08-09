اختلال فنی علت انتشار دود از پالایشگاه نفت آبادان

به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی شرکت پالایش نفت آبادان در اطلاعیهای ضمن تبیین دلایل بروز این اتفاق افزود: با توجه به وقوع این اختلال، متخصصان و نیروهای فنی پالایشگاه بلافاصله در محل حاضر شده و در حال انجام اقدامات لازم برای رفع کامل این مشکل هستند.
در این اطلاعیه تصریح شده است که با حضور کارکنان متخصص، روند تعمیرات در کمترین زمان ممکن انجام و با راهاندازی کامل تجهیزات، وضعیت به حالت عادی بازمیگردد.
این شرکت همچنین از شهروندان خواست تا بدون توجه به شایعات احتمالی، اخبار رسمی را از طریق مراجع معتبر پیگیری کنند.
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