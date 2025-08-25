به گزارش خبرگزاری مهر، حسین مالکی، اظهار کرد: از تاریخ ۲۸ مردادماه تا یک روز پس از شهادت امام رضا (ع)، تعداد ۲ هزار و ۹۸ زائر از استان به مقصد مشهد مقدس جابه‌جا شدند که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (۱۴۸۴ نفر) رشد ۲۹ درصدی را نشان می‌دهد.

معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری افزود: در همین بازه زمانی، تعداد سفرهای انجام‌شده از مبدأ استان به مشهد نیز با افزایش ۳۶ درصدی از ۳۴ سفر در سال گذشته به ۵۳ سفر در سال جاری رسیده است.

مالکی در ادامه با اشاره به برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته در حوزه حمل‌ونقل مسافر گفت: این افزایش در تعداد زائران و سفرها نشان‌دهنده برنامه‌ریزی مناسب، هماهنگی مطلوب شرکت‌های حمل‌ونقل و استقبال مردم استان از سفرهای زیارتی در این ایام بوده است.

وی با تأکید بر اهمیت ایمنی در سفرهای جاده‌ای تصریح کرد: تمام ناوگان حمل‌ونقل عمومی پیش از اعزام به لحاظ فنی و ایمنی مورد بررسی قرار گرفته‌اند و نظارت بر عملکرد رانندگان نیز به‌صورت مستمر انجام شده است.