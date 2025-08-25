ورود دستگاه قضا به حقوق عامه و شهروندی امیدآفرین است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی زاهد دوست دوشنبه شب در مراسم تکریم و معارفه رئیس دادگستری شهرستان دشتی اظهار کرد: ورود دستگاه قضا به حوزه حقوق عامه و حقوق شهروندی موجب امیدآفرینی در جامعه میشود.
وی با اشاره به مشکلات شهرستان دشتی، افزود: عدم پرداخت عوارض آلایندگی به این شهرستان عادلانه نیست و دستگاه قضائی باید در این زمینه ورود و پیگیری کند.
امام جمعه دشتی سهم اشتغال شهرستان در صنعت نفت را از دیگر مطالبات جدی مردم عنوان کرد و گفت: فرزندان دشتی در استخدامها غیر بومی تلقی میشوند و این مسئله نیازمند ورود جدی دستگاه قضاست.
وی با بیان اینکه دشتی شهرستانی محروم و نیازمند توجه ویژه است، خاطرنشان کرد: یکی از دغدغههای مهم مردم، سنددار کردن اراضی مسکونی و کشاورزی است که باید پیگیری و حل شود.
تسریع در رسیدگی به پروندهها
زاهد دوست همچنین تسریع در رسیدگی به پروندهها و کاهش اطاله دادرسی را مورد تأکید قرار داد و گفت: این اقدام موجب افزایش اعتماد عمومی خواهد شد.
وی با تقدیر از سرکشیهای متعدد دستگاه قضائی از خانواده زندانیان اظهار داشت: این گونه اقدامات امیدآفرین است و باید ادامه یابد.
امام جمعه دشتی با اشاره به ضرورت ارتقای فرهنگ قضائی در جامعه، تأکید کرد: در این راستا باید برنامههای آموزشی برای مردم طراحی و اجرا شود.
وی همچنین خواستار ورود جدی دستگاه قضا به موضوع ناهنجاریهای اخلاقی در جامعه شد.
زاهد دوست با قدردانی از تلاشهای علیرضا انصاری رئیس پیشین دادگستری دشتی، گفت: ایشان انسانی مخلص، مردمی و پای کار بودند و خدمات ارزشمندی ارائه دادند.
