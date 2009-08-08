باشگاه مخاطبان افتخاری رادیو قزوین آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر درقزوین دراین مراسم که عصر شنبه با حضور جمعی از شنوندگان رادیو در صدا و سیمای مرکز قزوین برگزار شد ابوالفضل معصومی فر مدیرکل صدا و سیمای قزوین با اشاره به راه اندازی باشگاه مخاطبان افتخاری گفت: با راه اندازی این باشگاه مخاطبان راحت تر و بی واسطه می توانند با رادیوی محلی ارتباط مناسب برقرار کنند.

وی با اشاره به جایگاه رادیو در بین رسانه های نوین یادآورشد: با وجود تحولات گسترده در عرصه رسانه، رادیو بدلیل داشتن ویژگیهای منحصر بفرد مانند دردسترس بودن، گستردگی دامنه مخاطبان و تغییر کارکرد این رسانه، همچنان جایگاه خود را حفظ کرده و در شمار رسانه های ممتاز تلقی می شود.

معصومی فر همچنین تعامل بین مخاطبان و عوامل تهیه، تولید و پخش برنامه های رادیویی را موجب ارتقا سطح کیفی برنامه های رادیو دانست و اظهارداشت: با برقراری ارتباط و تعامل بین رادیو و شنوندگان، نظرات سازنده مخاطبان می تواندعوامل رادیو را در تهیه و تولید برنامه های بهتر بیش از گذشته یاری کند.

حمید قربانی جم معاون صدای مرکز قزوین هم به نحوه عضویت شنوندگان در باشگاه مخاطبان رادیو اشاره کرد و گفت: شنوندگان با تکمیل پرسشنامه های ویژه به عضویت باشگاه مخاطبان رادیو در می آیند و از بین این مخاطبان گزارشگران افتخاری رادیو انتخاب و دعوت به همکاری می شوند.

رادیو صدای قزوین از نظر تعداد برنامه های برتر دربین مراکز استانها رتبه اول، بالاترین میانگین امتیاز برنامه ها رادیویی در سه ماهه اول رتبه سوم ودر شاخص بیشترین عناوین شغلی موفق برنامه ساز رتبه دوم کشور را کسب کرده است.

اجرای زنده گزارشگران افتخاری رادیو و موسیقی سنتی و اهدا جوایز به مخاطبان ثابت رادیو قزوین از دیگر برنامه های این مراسم بود.

روزانه 14 ساعت برنامه زنده و ضبطی در 20 عنوان برنامه از رادیو قزوین پخش می شود و تمامی مناطق استان تحت پوشش رادیو قرار گرفته است.

برنامه های رادیو قزوین روی موج AM فرکانس 1125 و موج FM ردیف 100.1 مگاهرتز برای مخاطبان پخش می شود.