ارتقای تعاملات با کشور ترکیه در دستور کار قرار گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالکریم حسین زاده در سفر به ارومیه در جریان بازدید از پایانه مرزی سرو بر لزوم ارتقای سطح تعاملات و همکاری‌های اقتصادی و اجتماعی با کشور همسایه (ترکیه) تأکید کرد.

در این بازدید، معاون رئیس جمهور در توسعه روستایی و مناطق محروم از نزدیک در جریان وضعیت تردد مسافران و خودروها قرار گرفت.

وی با اشاره به ظرفیت‌های این گذرگاه مرزی اظهار کرد: پایانه سرو می‌تواند به عنوان یکی از مهم‌ترین دروازه‌های ارتباطی ایران و ترکیه، نقش برجسته‌ای در توسعه مراودات و تسهیل رفت و آمد ایفا کند.

همچنین حاکم ممکان، نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی که در این بازدید حضور داشت، با اشاره به طرح ایجاد منطقه ویژه اقتصادی سرو، اتصال آن به پایانه مرزی را زمینه‌ساز تبدیل این منطقه به هاب اقتصادی شمال‌غرب کشور دانست.

وی افزود: راه‌اندازی منطقه ویژه اقتصادی ضمن گسترش صادرات و واردات، فرصت‌های تازه‌ای برای سرمایه‌گذاری و اشتغال فراهم می‌کند و می‌تواند به توسعه پایدار منطقه کمک کند.