خیزش گرد و خاک در خراسان جنوبی؛ سرعت باد به ۹۷ کیلومتر بر ساعت رسید

بیرجند- کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی از وزش بادهای شدید و گرد و خاک تا ۲۴ ساعت آینده در استان خبر داد و گفت: بیشترین سرعت وزش باد در شبانه روز گذشته با ۹۷ کیلومتر بر ساعت گزارش شد.

سمیه لطفی در گفت و گو با مهر با اشاره به شرایط جوی هوای استان در ۲۴ ساعت، بیان کرد: بر اساس الگوی نقشه‌ها، برای این مدت وزش بادهای نسبتاً شدید و گرد و خاک قابل پیش بینی است.

وی با بیان اینکه از فردا بر سرعت وزش باد در منطقه افزوده می‌شود، اظهار کرد: همچنین وزش باد در برخی نقاط از جمله نوار شرقی باعث کاهش میزان دید افقی و کاهش کیفیت هوا خواهد شد.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی با بیان اینکه احتمال وقوع طوفان گرد و خاک هم در مرز شرقی استان وجود دارد، افزود: از شهروندان خواستاریم از تردد غیر ضرور در مسیرهای مواصلاتی خودداری کنند.

لطفی با اشاره به شرایط دمایی هوای استان هم بیان کرد: دمای هوا تا پایان هفته در اغلب نقاط استان تغییر محسوسی نخواهد داشت.

وی بیان کرد: در شبانه‌روز گذشته، سربیشه با ۱۲ درجه سانتی‌گراد بالای صفر خنک‌ترین و دهسلم نهبندان با ۴۲ درجه سانتیگراد بالای صفر گرم‌ترین مناطق استان گزارش شدند.

به گفته، در این مدت بیشترین سرعت وزش باد از ایستگاه درح با ۹۷ کیلومتر بر ساعت گزارش شد.

