تمدید زمان ثبت نام جشنواره هنری بین المللی همام

به گزارش خبرگزاری مهر، به دلیل استقبال گسترده و تقاضای معلولین هنرمند در جشنواره بینالمللی همام زمان ثبت نام در این رویداد هنری تا ساعت ۲۴، دهم شهریورماه سال جاری تمدید شد.
لازم به یادآوری است چهارمین جشنواره بینالمللی همام ویژه معلولین هنرمند در حوزه هنرهای تجسمی، صنایع دستی و هنرهای سنتی و موسیقی از اول آبانماه سال جاری به مدت ۷ روز در محل فرهنگستان هنر برگزار میشود.
همچنین اختتامیه این همایش هنری ۸ آبانماه در محل سالن همایشهای بینالمللی برج میلاد تهران با حضور مسئولین کشوری، چهرههای شاخص فرهنگی، هنری و معرفی آثار هنرمندان برتر به کار خود پایان میدهد.
همه علاقمندان و واجدین شرایط جهت ثبت نام و اطلاع از نحوه شرکت در این رویداد هنری میتوانند به آدرس الکترونیکی www.homamfestival.com مراجعه کنند.
