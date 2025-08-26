به گزارش خبرنگار مهر، جعفر مردانی صبح سه شنبه در آئین کلنگزنی نیروگاه ۲۰ مگاواتی شهدای سفیددشت که با حضور شینا انصاری، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل، شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، شهدای خدمت و شهیدان رجایی، باهنر و رئیسی، اظهار داشت: این عزیزان با جانفشانی خود مسیر عزت و استقلال کشور را هموار کردند و امیدواریم ادامهدهنده راه آنان باشیم.
مردانی با تبریک هفته دولت به دولتمردان و مجموعه همکاران، به ویژه خانم انصاری، افزود: تأکیدات رئیسجمهور و معاونان ایشان بر توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، راهبردی روشن برای آینده کشور ترسیم کرده است.
وی با اشاره به برگزاری جلسات هفتگی رفع موانع تولید انرژیهای تجدیدپذیر در استان، گفت: این نشستها با ریاست قربانپور، معاون اقتصادی استانداری و حضور مدیران کل حفاظت محیط زیست، جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و شرکت توزیع برق استان برگزار میشود و نتایج قابل توجهی به همراه داشته است.
استاندار چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه تاکنون ۷۶۲ مگاوات موافقت اصولی برای پروژههای انرژی تجدیدپذیر در استان صادر شده است، تصریح کرد: از این میزان، حدود ۱۷.۵ مگاوات در روزهای آینده به بهرهبرداری میرسد، ۷۹ مگاوات در مرحله کلنگزنی قرار دارد و ۴۳۳ مگاوات دیگر در صف صدور موافقت اصولی است.
وی ادامه داد: امروز با حضور سرمایهگذار و حمایت دستگاههای اجرایی، کلنگ پروژه ۲۰ مگاواتی در منطقه صنعتی سفیددشت به زمین زده شد که گامی مهم در مسیر توسعه صنعتی و زیستمحیطی استان محسوب میشود.
مردانی همچنین به پروژه راهاندازی فولاد سفیددشت اشاره کرد و گفت: این طرح با سرمایهگذاری ۲۴۰ میلیون یورو و ظرفیت تولید ۸۰۰ هزار تن، با حضور رئیسجمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت به صورت ویدئو کنفرانس آغاز شد.
