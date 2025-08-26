  1. استانها
۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۱۴

صدور ۷۶۲ مگاوات موافقت اصولی برای پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر

شهرکرد- استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: تاکنون ۷۶۲ مگاوات موافقت اصولی برای پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر در استان صادر شده که از این میزان، حدود ۱۷.۵ مگاوات به بهره‌برداری می‌رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر مردانی صبح سه شنبه در آئین کلنگ‌زنی نیروگاه ۲۰ مگاواتی شهدای سفیددشت که با حضور شینا انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل، شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، شهدای خدمت و شهیدان رجایی، باهنر و رئیسی، اظهار داشت: این عزیزان با جانفشانی خود مسیر عزت و استقلال کشور را هموار کردند و امیدواریم ادامه‌دهنده راه آنان باشیم.

مردانی با تبریک هفته دولت به دولتمردان و مجموعه همکاران، به ویژه خانم انصاری، افزود: تأکیدات رئیس‌جمهور و معاونان ایشان بر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، راهبردی روشن برای آینده کشور ترسیم کرده است.

وی با اشاره به برگزاری جلسات هفتگی رفع موانع تولید انرژی‌های تجدیدپذیر در استان، گفت: این نشست‌ها با ریاست قربانپور، معاون اقتصادی استانداری و حضور مدیران کل حفاظت محیط زیست، جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و شرکت توزیع برق استان برگزار می‌شود و نتایج قابل توجهی به همراه داشته است.

استاندار چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه تاکنون ۷۶۲ مگاوات موافقت اصولی برای پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر در استان صادر شده است، تصریح کرد: از این میزان، حدود ۱۷.۵ مگاوات در روزهای آینده به بهره‌برداری می‌رسد، ۷۹ مگاوات در مرحله کلنگ‌زنی قرار دارد و ۴۳۳ مگاوات دیگر در صف صدور موافقت اصولی است.

وی ادامه داد: امروز با حضور سرمایه‌گذار و حمایت دستگاه‌های اجرایی، کلنگ پروژه ۲۰ مگاواتی در منطقه صنعتی سفیددشت به زمین زده شد که گامی مهم در مسیر توسعه صنعتی و زیست‌محیطی استان محسوب می‌شود.

مردانی همچنین به پروژه راه‌اندازی فولاد سفیددشت اشاره کرد و گفت: این طرح با سرمایه‌گذاری ۲۴۰ میلیون یورو و ظرفیت تولید ۸۰۰ هزار تن، با حضور رئیس‌جمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت به صورت ویدئو کنفرانس آغاز شد.

