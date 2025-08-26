به گزارش خبرنگار مهر، عصر سه شنبه به مناسبت هفته دولت و با حضور محمد حمیدی معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری گلستان، فرماندار شهرستان گالیکش و جمعی از مسئولان محلی، چندین پروژه عمرانی شهرداری گالیکش افتتاح و کلنگ‌زنی شد.

در این مراسم، فاز نخست آسفالت معابر سطح شهر با مساحت ۱۳,۵۰۰ متر مربع و اعتبار دو میلیارد و هفتصد میلیون تومان به بهره‌برداری رسید. همچنین پروژه اجرای کانال، جدول‌گذاری و کانیو بتنی به طول هزار و ۲۵۰ متر با اعتبار یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان افتتاح شد.

در ادامه این برنامه، کلنگ احداث میدان پیامبر اعظم (ص) با اعتبار چهار میلیارد تومان به زمین زده شد. همچنین عملیات بهسازی پارک و احداث جاده سلامت به مساحت هزار و ۴۰۰ متر مربع با اعتبار یک میلیارد و دویست میلیون تومان آغاز شد.

این اقدامات در راستای ارتقا زیرساخت‌های شهری، بهبود خدمات عمومی و افزایش رضایتمندی شهروندان صورت گرفته است.

