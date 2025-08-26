به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، جشن‌های ربیع الاول در ایران‌مال از سه شنبه چهارم شهریور آغاز می‌شود و در آن اجراهای متعدد گروه‌های موسیقی محیطی، معرفی کتاب و قصه خوانی کارگاه مخترعان آینده هنر رنگی ساعت‌های خوشی را برای خانواده‌ها رقم خواهد زد. برنامه موسیقی دی بند در باغ ماهان هم جمع زیادی از علاقه مندان را به سوی خود می‌کشاند.

روز چهارشنبه پنجم شهریور دو کنسرت «گروه دیوان» و «اون زمان این زمان» در بلک باکس ایرانمال اجرا خواهند داشت.پنج شنبه ششم شهریور هم سومین نمایشگاه انجمن هنرمندان ماندالا در کتابخانه جندی شاپور و شبرو بازار پذیرای علاقه مندان به نقاشی و هنرهای تجسمی خواهد بود.

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.