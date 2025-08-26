برگزاری هفتمین نشست کانکت فروم همزمان با نمایشگاه ایران پلاست ۱۴۰۴

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، سازمان توسعه همکاریهای علمی و فناورانه بینالمللی، همزمان با برگزاری نوزدهمین نمایشگاه بینالمللی ایران پلاست، هفتمین نشست تخصصی Connect Forum را برگزار خواهد کرد.
هفتمین نشست تخصصی کانکت فروم با محورهایی شامل برگزاری سخنرانیهای تخصصی، پنل انتقال تجربه و شبکهسازی میان متخصصان، فناوران و صاحبان صنایع، بیان فرصتها و چالشهای همکاری توسط فناوران و صاحبان صنایع، بازدید از دستاوردهای فناورانه متخصصان ایرانی در خانه نوآوری و فناوری ایران (iHiT) و بازدید از غرفههای منتخب نوزدهمین نمایشگاه ایران پلاست ۱۴۰۴ دنبال میشود.
در بخش ابتدایی برنامه، متخصصانی که پس از فعالیت علمی و صنعتی در خارج از کشور ارتباط خود را با کشور حفظ کرده و هماکنون بهعنوان پیشگامان فناوری و صنعت فعال هستند، به ایراد سخنرانی و ارائه تجربه خواهند پرداخت.
کانکت فروم بستری فراهم میآورد تا سخنرانان مدعو چالشهای مسیر فعالیت فناورانه خود و تجربههای حرفهای بهکارگرفته شده برای حل این چالشها را با شرکتکنندگان به اشتراک بگذارند. در ادامه، فرصتهای همکاری با تأکید بر شبکهسازی میان مخاطبان مطرح خواهد شد.
در بخشهای بعدی این نشست، بازدید از دستاوردهای فناورانه متخصصان ایرانی در سالن iHiT و همچنین بازدید از غرفههای منتخب نمایشگاه ایران پلاست در دستور کار قرار دارد. این بازدیدها با هدف آشنایی با آخرین دستاوردهای کشور در حوزه صنعت پلاستیک، مواد اولیه، ماشینآلات و تجهیزات وابسته انجام میشود.
گفتنی است سیدفرشید چینی، مدیرعامل و بنیانگذار شرکت نانوساختار ژیکان، دکتری مهندسی مکانیک از دانشگاه آلبرتا کانادا و طیبه حمزهلویان، عضو هیئتعلمی دانشگاه صنعتی شریف و دکتری مهندسی شیمی از دانشگاه هیوستون تگزاس آمریکا از سخنرانان این رویداد هستند.
در بخش پنل تخصصی، سیدمحمد حسینی، متخصص طراحی سازه از شرکت MST Rebar Inc کانادا و دکتری مهندسی سازه از دانشگاه شربروک کانادا، سعید ذکایی، مدیرعامل شرکت پارسا پلیمر شریف و کارشناسی ارشد مهندسی مواد از دانشگاه صنعتی شریف ایران، نیکتا شاهچراغی، مدیرعامل شرکت پیشگامان فناوری مواد و انرژی ثمین و دکتری نانو فناوری و مواد پیشرفته از دانشگاه فناوری سیدنی استرالیا و احمد بهمنی، مدیرعامل شرکت پیشبرد فناوریهای نوین آرتامنیزیم و دکتری مهندسی و علم مواد از دانشگاه ملی سئول کره جنوبی حضور خواهند داشت. دبیر این پنل تخصصی سیدعلی حسینی، معاون دفتر توسعه روابط علمی و سرمایه انسانی سازمان توسعه همکاریهای علمی و فناورانه بینالمللی است.
هفتمین نشست کانکت فروم روز سهشنبه ۱۸ شهریورماه ۱۴۰۴ در سالن ۳۷A (خانه نوآوری و فناوری ایران iHiT) واقع در محل نمایشگاه بینالمللی تهران برگزار خواهد شد. علاقهمندان میتوانند جهت ثبتنام و شرکت در این رویداد به نشانی اینترنتی https://evnd.co/vGeuo مراجعه کنند.
مهلت ثبتنام برای این نشست تا ساعت ۲۴ روز دوشنبه ۱۷ شهریورماه ۱۴۰۴ اعلام شده است و با توجه به محدود بودن ظرفیت شرکت در این رویداد، اولویت با افرادی خواهد بود که زودتر اقدام به ثبتنام کنند.
