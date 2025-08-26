  1. استانها
  2. مازندران
۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۰۶

دولت مسکن حمایتی برای نخبگان جوان درنظر گرفت؛ توسعه فناوری‌های سبز

ساری - معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور گفت: برای نخبگان جوانی که کمتر از پنج سال سابقه عضویت در بنیاد نخبگان دارند، مسکن ویژه حمایتی در نظر گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین افشین عصر سه شنبه در شورای اداری مازندران افزود: برای نخبگان جوانی که کمتر از پنج سال سابقه عضویت در بنیاد نخبگان دارند، مسکن ویژه حمایتی طراحی شده و دولت تلاش می‌کند شرایط ماندگاری و فعالیت آنان در استان فراهم شود.

وی گفت: توسعه مازندران باید با تمرکز بر فناوری‌های سبز و تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان انجام شود تا این استان به الگویی برای سایر مناطق کشور تبدیل شود.

وی افزود: دانشگاه‌های صنعتی بابل، مازندران و دو دانشگاه علوم پزشکی استان ظرفیت‌های مهمی برای رشد و توسعه شرکت‌های فناور به شمار می‌روند و باید با استفاده از این پتانسیل‌ها کیفیت فعالیت‌های دانش‌بنیان ارتقا یابد.

معاون رئیس‌جمهور تصریح کرد: نزدیکی مازندران به تهران باعث شده بخشی از ظرفیت‌های فناورانه استان کمتر معرفی شود و لازم است شرکت‌های فناور هرچه سریع‌تر به شرکت‌های دانش‌بنیان تبدیل شوند تا در اقتصاد منطقه اثرگذار باشند.

افشین با اشاره به پروژه‌های فناوری گفت: راه‌اندازی مزرعه پردازشی در استان مراحل پایانی خود را طی می‌کند و ایجاد مراکز نوآوری در حوزه سلامت و دیجیتال از اولویت‌های دولت است.

وی افزود: توسعه مازندران باید همسو با ملاحظات محیط زیستی و استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر باشد و حمایت دولت از فناوری‌های سبز و نوین ادامه خواهد داشت.

