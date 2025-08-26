به گزارش خبرنگار مهر، حسین افشین عصر سه شنبه در شورای اداری مازندران افزود: برای نخبگان جوانی که کمتر از پنج سال سابقه عضویت در بنیاد نخبگان دارند، مسکن ویژه حمایتی طراحی شده و دولت تلاش میکند شرایط ماندگاری و فعالیت آنان در استان فراهم شود.
وی گفت: توسعه مازندران باید با تمرکز بر فناوریهای سبز و تقویت شرکتهای دانشبنیان انجام شود تا این استان به الگویی برای سایر مناطق کشور تبدیل شود.
وی افزود: دانشگاههای صنعتی بابل، مازندران و دو دانشگاه علوم پزشکی استان ظرفیتهای مهمی برای رشد و توسعه شرکتهای فناور به شمار میروند و باید با استفاده از این پتانسیلها کیفیت فعالیتهای دانشبنیان ارتقا یابد.
معاون رئیسجمهور تصریح کرد: نزدیکی مازندران به تهران باعث شده بخشی از ظرفیتهای فناورانه استان کمتر معرفی شود و لازم است شرکتهای فناور هرچه سریعتر به شرکتهای دانشبنیان تبدیل شوند تا در اقتصاد منطقه اثرگذار باشند.
افشین با اشاره به پروژههای فناوری گفت: راهاندازی مزرعه پردازشی در استان مراحل پایانی خود را طی میکند و ایجاد مراکز نوآوری در حوزه سلامت و دیجیتال از اولویتهای دولت است.
وی افزود: توسعه مازندران باید همسو با ملاحظات محیط زیستی و استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر باشد و حمایت دولت از فناوریهای سبز و نوین ادامه خواهد داشت.
