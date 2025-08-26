  1. استانها
  2. مازندران
۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۰۸

استخدام ۱۷۰ نخبه؛ مازندران سهم مناسبی از اقتصاد دانش بنیان ندارد

استخدام ۱۷۰ نخبه؛ مازندران سهم مناسبی از اقتصاد دانش بنیان ندارد

ساری - معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور با تأکید بر اهمیت به‌کارگیری نخبگان گفت: کد استخدامی برای ۱۷۰ نخبه صادر شده‌است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین افشین صبح سه‌شنبه در حاشیه بازدید از بح سه‌شنبه در حاشیه بازدید از واحدهای دانش بنیان در ساری با تأکید بر اهمیت به‌کارگیری نخبگان گفت: صدور کد استخدامی برای نخبگان دانشگاهی مازندران نشان‌دهنده توجه ویژه دولت به توسعه فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان در استان است.

وی اظهار داشت: جمعیت ۳.۶ میلیونی استان هنوز سهم مناسبی از اقتصاد دانش‌بنیان کشور ندارد و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و منابع طبیعی استان می‌تواند این وضعیت را تغییر دهد. وی افزود: ایجاد ارتباط مؤثر بین دانشگاه‌ها و صنایع، فرصت بهره‌مندی از ظرفیت‌های ملی و توسعه فناوری را فراهم می‌کند.

معاون رئیس‌جمهور افزود: وزارت علوم آمادگی دارد با تخصیص اعتبار گسترده، امکانات دانشگاهی و زیرساخت‌های پژوهشی استان را تقویت کند. وی همچنین از تمدید ۲۰ ساله ساختمان بنیاد نخبگان استان خبر داد و گفت: این اقدام نشان‌دهنده اهمیت نیروی انسانی نخبه و نقش کلیدی آنان در توسعه استان است.

وی درباره استخدام نخبگان گفت: صدور کد استخدامی برای بیش از ۱۷۰ نخبه دانشگاهی که پیش از این متوقف شده بود، با پیگیری‌های اخیر انجام شده و آنان هم‌اکنون در پست‌های خود مشغول به فعالیت هستند.

افشین در ادامه با تشریح نقش نهادهای علمی افزود: بنیاد علم بر پژوهش و تولید دانش و پتنت متمرکز است، بنیاد نخبگان حمایت از دانشجویان و اساتید جوان را برعهده دارد و معاونت علمی مأموریت دارد علم را به فناوری، نوآوری و در نهایت ثروت تبدیل کند.

وی تصریح کرد: مازندران با بهره‌گیری هوشمندانه از این ظرفیت‌ها می‌تواند جایگاه خود در اقتصاد دانش‌بنیان کشور را تقویت کند و الگویی برای سایر استان‌ها باشد.

کد خبر 6570990

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها