کارکنان جزیره خارگ ستون پایداری خدمات در «قلب انرژی» کشور هستند

به گزارش خبرنگار مهر، نگهدار حسین‌پور عصر سه شنبه در مراسم روز کارمند در بخش ویژه خارگ با قدردانی از تلاش کارمندان اظهار داشت: خارگ قلب تپنده انرژی کشور است و خدمت‌رسانی در این جزیره به‌واسطه شرایط اقلیمی، جغرافیایی و مأموریت‌های حیاتی صنعت نفت، ویژگی‌های خاص خود را دارد. همکاران ما در خط مقدم خدمت عمومی، کنار صنعت، شبانه‌روز برای پایداری خدمات تلاش می‌کنند.

بخشدار ویژه خارگ با اشاره به شرایط کاری خاص در جزیره افزود: رطوبت بسیار بالا، گرمای طاقت‌فرسا در ماه‌های گرم سال، محدودیت‌های تردد دریایی و هوایی در شرایط نامساعد جوی، شیفت‌های طولانی و حضور اقماری بسیاری از نیروها، کار در خارگ را متفاوت کرده است. با این حال روحیه هم‌افزایی و مسئولیت‌پذیری کارکنان موجب شده خدمات آموزشی، درمانی، امدادی و اداری بدون وقفه به مردم و جامعه کارگری ارائه شود.

وی با تقدیر از همکاری صنایع نفتی و شرکت‌های خدمات عمومی گفت: هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و صنعت، پشتوانه اصلی تداوم خدمت در خارگ است. توجه به معیشت و رفاه کارکنان، توسعه فضاهای فرهنگی و ورزشی و برنامه‌های توانمندسازی، از مطالبات جدی ما برای افزایش انگیزه خادمان مردم است.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان این مراسم از جمعی از کارمندان نمونه دستگاه‌های اجرایی جزیره خارگ با اهدای لوح سپاس و هدایایی قدردانی شد.