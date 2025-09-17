به گزارش خبرنگار مهر، نگهدار حسینپور صبح چهارشنبه در جلسه کمیته بحران بخش خارگ با اشاره به اهمیت هماهنگی و مدیریت واحد در زمان وقوع بحران گفت: اولین اصل در مواجهه با بحران، مدیریت واحد و ارتباط مستمر با بخشداری است.
وی با اشاره به نقش حیاتی حوزه برق و ارتباطات در شرایط بحرانی، از تلاشهای جهادی پرسنل برق خارگ در تابستان امسال تقدیر کرد و افزود: با حمایت مدیریت برق استان و جزیره، نیروگاه برق خارگ بهعنوان تنها نیروگاه کشور بدون خاموشی عمل کرده که این دستاوردی ارزشمند است. امیدواریم با بهرهگیری از ظرفیت شرکت صف، شاهد ارتقای بیشتر در تولید و پایداری انرژی باشیم.
حسینپور همچنین تأمین مایحتاج عمومی مردم را از اولویتهای مدیریت بحران دانست و از شهرداری خارگ خواست با استفاده از ظرفیتهای موجود، اقدامات لازم برای خدمترسانی در شرایط خاص را بهطور کامل اجرا کند.
بخشدار ویژه خارگ با اشاره به بادهای موسمی پاییز و مشکلات احتمالی حملونقل دریایی، بر آمادگی کامل اداره بندر و عملیات عمومی تأکید کرد و افزود: جزیره خارگ به دلیل موقعیت ویژه خود در معرض حوادث طبیعی قرار دارد و همه دستگاهها باید آمادهترین وضعیت را برای خدمترسانی به مردم داشته باشند.
