بخشدار خارگ: همه دستگاه‌ها برای بحران‌های احتمالی پاییز آماده باشند

خارگ- بخشدار ویژه خارگ بر ضرورت آمادگی کامل تمامی دستگاه‌های اجرایی این جزیره در مواجهه با بحران‌های احتمالی پاییز تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، نگهدار حسین‌پور صبح چهارشنبه در جلسه کمیته بحران بخش خارگ با اشاره به اهمیت هماهنگی و مدیریت واحد در زمان وقوع بحران گفت: اولین اصل در مواجهه با بحران، مدیریت واحد و ارتباط مستمر با بخشداری است.

وی با اشاره به نقش حیاتی حوزه برق و ارتباطات در شرایط بحرانی، از تلاش‌های جهادی پرسنل برق خارگ در تابستان امسال تقدیر کرد و افزود: با حمایت مدیریت برق استان و جزیره، نیروگاه برق خارگ به‌عنوان تنها نیروگاه کشور بدون خاموشی عمل کرده که این دستاوردی ارزشمند است. امیدواریم با بهره‌گیری از ظرفیت شرکت صف، شاهد ارتقای بیشتر در تولید و پایداری انرژی باشیم.

حسین‌پور همچنین تأمین مایحتاج عمومی مردم را از اولویت‌های مدیریت بحران دانست و از شهرداری خارگ خواست با استفاده از ظرفیت‌های موجود، اقدامات لازم برای خدمت‌رسانی در شرایط خاص را به‌طور کامل اجرا کند.

بخشدار ویژه خارگ با اشاره به بادهای موسمی پاییز و مشکلات احتمالی حمل‌ونقل دریایی، بر آمادگی کامل اداره بندر و عملیات عمومی تأکید کرد و افزود: جزیره خارگ به دلیل موقعیت ویژه خود در معرض حوادث طبیعی قرار دارد و همه دستگاه‌ها باید آماده‌ترین وضعیت را برای خدمت‌رسانی به مردم داشته باشند.

