به گزارش خبرنگار مهر، نگهدار حسین‌پور ظهر یکشنبه در نشست کمیسیون کارگری اظهار داشت: اتفاقات خوبی در حوزه کارگری در حال انجام است و مجموعه تلاش‌ها در مسیر ارتقای سطح خدمات و رفع مشکلات جامعه خارگ دنبال می‌شود.

وی با اشاره به نقش شرکت‌های مستقر در جزیره خارگ در پیشبرد اهداف توسعه‌ای، افزود: شرکت‌ها همکاری و هم‌افزایی مطلوبی دارند که این روند می‌تواند زمینه‌ساز حل بخشی از دغدغه‌های کارگران و جامعه محلی باشد.

بخشدار ویژه خارگ تأکید کرد: حل مشکلات جامعه خارگ، به ویژه در حوزه کارگری و معیشتی، اولویت نخست دولت وفاق ملی است و بخشداری ویژه خارگ نیز در همین چارچوب با همدلی و همراهی تمامی دستگاه‌ها تلاش خواهد کرد تا شرایط بهتری برای زندگی مردم فراهم شود.