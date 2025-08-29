تجلیل از کارمندان نمونه در خارگ

به گزارش خبرنگار مهر، عباس اسدورز صبح جمعه در این مراسم اظهار کرد: انتخاب کارمندان نمونه اقدامی در راستای قدردانی از تلاشهای خالصانه و الگوسازی از روحیه تعهد، وجدان کاری و مسئولیتپذیری آنان است.
مدیرعامل شرکت پایانههای نفتی ایران افزود: موفقیت پایدار شرکت پایانههای نفتی ایران در گرو همدلی و کوشش جمعی کارکنان بوده و این سرمایه ارزشمند انسانی باید همواره مورد حمایت و توجه ویژه قرار گیرد.
مدیر پایانه نفتی خارگ نیز در حاشیه این آئین در گفتوگو با خبرنگار مهر گفت: هفته دولت یادآور مجاهدتهای صادقانه و بیریای شهیدان رجایی و باهنر و همچنین شهید خدمت آیتالله سید ابراهیم رئیسی است؛ بزرگانی که خدمت را نه در شعار بلکه در عمل معنا کردند.
سید علی میری افزود: این ایام فرصتی مغتنم برای قدردانی از کارکنانی است که با تعهد و وجدان کاری در مسیر خدمت صادقانه به مردم و کشور گام برمیدارند.
بخشدار ویژه خارگ نیز در این مراسم اظهار داشت: کارکنان پایانههای نفتی، بازوان توانمند صنعت نفت در جزیره خارگ هستند و نقش آنان در تأمین انرژی کشور بیبدیل است.
نگهدار حسینپور افزود: انتخاب کارمندان نمونه بیانگر توجه به ارزشهای انسانی و تشویق روحیه تلاش و همدلی در مجموعه است.
