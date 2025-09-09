شرایط مطلوب کارگری در جزیره خارگ

به گزارش خبرنگار مهر، نگهدار حسینپور عصر سهشنبه در نشست کمیسیون کارگری خارگ بر ضرورت رعایت حقوق کارگران، ارتقای سطح ایمنی محیطهای کاری و توجه به آموزش نیروها تأکید کرد.
وی با اشاره به اهمیت پرداخت به موقع حقوق کارگران، اظهار داشت: همکاری و همدلی شرکتها در این زمینه میتواند آرامش و رضایت بیشتری را برای جامعه کارگری به همراه داشته باشد.
وی با بیان اینکه توجه به مسائل ایمنی باید همواره در اولویت قرار گیرد، افزود: آموزشهای مستمر برای کارکنان، ضمن افزایش مهارتها، زمینه کاهش حوادث و ارتقای کیفیت کار را فراهم میکند.
حسینپور همچنین رعایت ملاحظات امنیتی را ضروری دانست و گفت: تعامل میان دستگاههای مسئول و مجموعههای کارگری میتواند شرایط ایمنتر و مطمئنتری را برای فعالیتها فراهم سازد.
بخشدار ویژه خارگ در پایان تصریح کرد: در حال حاضر شرایط خوبی در حوزه کارگری جزیره خارگ حاکم است و تلاشهای صورتگرفته از سوی دستگاههای مرتبط و شرکتها، فضای مثبتی برای ادامه فعالیتهای اقتصادی ایجاد کرده است
