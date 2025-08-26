همسران شهدا در اجر شهادت همسنگ شهیدان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مجید انصاری عصر سه شنبه در دیدار با خانواده شهید ابراهیم باباحاجیان اظهار داشت: سلام گرم دکتر پزشکیان رئیسجمهور و اعضای هیئت دولت را به شما و سایر خانواده معظم شهدا استان کردستان ابلاغ میکنم و برایتان سلامتی و سربلندی آرزو دارم.
وی با بیان اینکه عزت و استقلال کشور مرهون خون شهدا و صبر خانوادههای آنان است، افزود: خانواده شهدا، بهویژه همسران شهدا، بار سنگین زندگی، تربیت فرزندان و مشکلات پس از شهادت را با صبوری بر دوش کشیدهاند و در اجر شهادت همسنگ شهیدان هستند.
انصاری ادامه داد: همسران شهدا همچون حضرت خدیجه (س) و حضرت زهرا (س) در تاریخ اسلام الگوهای صبر، استقامت و ایثار بودهاند و شما نیز در همین مسیر قدم برداشتهاید و خداوند انشاءالله به شما صبر و اجر عطا کند و همه ما را قدرشناس خون شهدا و فداکاری خانوادههایشان قرار دهد.
معاون حقوقی رئیسجمهور گفت: اگر امروز این کشور پابرجاست، به برکت خون شهدا و ایثار خانوادههای آنان است و اگر دولت توفیقی در خدمتگزاری دارد، آن را مدیون شهدا و مردم میداند، از شما میخواهیم دولت را دعا کنید تا در دنیا و آخرت شرمنده شهدا نباشیم.
وی در پایان اظهار داشت: دعا کنید که بتوانیم در مسیر آرمانهای شهدا خدمتگزار شایسته مردم، کشور و خانوادههای شهدا باشیم و رضایت خداوند متعال را جلب کنیم.
شهید ابراهیم باباحاجیان از سال ۱۳۵۲ در آموزش و پرورش خدمت میکرد و در سال ۱۳۶۰ به فیض شهادت نائل آمد.
نظر شما