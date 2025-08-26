فاز نخست هتل ژین پالاس سنندج افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مجید انصاری روز سه‌شنبه در آئین افتتاح فاز نخست هتل ژین پالاس سنندج اظهار کرد: تنوع جاذبه‌های گردشگری کردستان ظرفیتی ارزشمند برای رونق اقتصادی استان است.

وی همجواری کردستان با مرز و وجود ظرفیت گردشگری سلامت را فرصتی مهم دانست و افزود: با اختیاراتی که دولت به استاندار تفویض می‌کند و همراهی مردم، می‌توان اقتصاد استان را در مسیر رشد قرار داد.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور راه‌اندازی این هتل را اقدامی ارزشمند برای اشتغال‌زایی و توسعه استان و کشور عنوان کرد.

هتل ژین پالاس در آستانه تکمیل کامل

مدیر هتل ژین پالاس نیز در این مراسم گفت: این هتل در زمینی به مساحت ۱۰ هزار مترمربع و در ۱۰ طبقه احداث شده و هم‌اکنون ۹۷ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

عبدالحمید حمیدی افزود: برای توسعه این مجموعه هفت هزار مترمربع دیگر پیش‌بینی شده که نیازمند حمایت مسئولان است.

دیدار با خانواده شهید باباحاجیان

معاون حقوقی رئیس‌جمهور پس از این مراسم، با حضور در منزل خانواده شهید ابراهیم باباحاجیان در سنندج یاد و خاطره این شهید را گرامی داشت.

شهید باباحاجیان ۲۷ مرداد سال ۱۳۶۰ در روستای آرندان سنندج در کمین ضدانقلاب به شهادت رسید.

حجت‌الاسلام انصاری در این دیدار اظهار کرد: خانواده‌های شهدا و همسران آنان در اجر شهادت شریک هستند، چرا که بار سنگین تربیت فرزندان را بر دوش دارند.

وی تأکید کرد: دولت، مسئولان و مردم مدیون خون شهدا هستند و باید نهایت تلاش خود را برای تکریم خانواده‌های آنان به‌کار گیرند.