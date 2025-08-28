خوش اقبال: شهادت بخشی از مسیر زندگی شهدا بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرمانداری تهران، همزمان با هفته دولت، حسین خوش اقبال معاون استاندار و فرماندار تهران با همراهی اخ الصنایع شهردار منطقه ۱۰ و بشیری معاون هماهنگی امور عمرانی فرماندار، در منزل پاسدار شهید محمد قبادی از شهدای جنگ ۱۲ روزه تحمیلی حضور یافت و با مادر و برادر آن شهید بزرگوار دیدار کرد.

فرماندار تهران در این دیدار ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید و سایر شهدای دفاع مقدس، اظهار داشت: خدمت به خانواده شهدا وظیفه همه ماست و حضور در کنار خانواده‌ای که فرزند رشیدشان در راه دفاع از آرمان‌های بلند امام و رهبری ایستادگی کرد و به شهادت رسید، افتخاری برای ماست. دعا می‌کنیم که خداوند ما را نیز توفیق دهد مسیر شهدا و راهی را که مقام معظم رهبری مشخص کرده‌اند، دنبال کنیم.

وی افزود: شهدا افراد خاصی بودند و شهادت جز مسیر زندگی آن‌ها بود. بدون شک شهید قبادی نیز مورد عنایت خداوند بوده و پیش خدا عزیز است. امیدوار هستیم که ما نیز بتوانیم به عنوان اعضای این جامعه، مسیر روشن شهدا را ادامه دهیم. هرچه داریم برکت امام و شهداست و خانواده‌های معظم شهدا نقش اصلی در این مسیر داشته‌اند.

فرماندار تهران در پایان ضمن تقدیر از صبر، بزرگواری و تربیت صحیح خانواده شهید، بیان داشت: از مادر و برادر شهید که با صبر و حوصله فرزندانی رشید تقدیم ملت کردند، سپاسگزاریم و دعا می‌کنیم خداوند سلامتی و توفیق خدمت به خانواده معظم سهدا را نصیب ما کرده و عاقبت ما نیز به خیر و زندگی و مسیرمان با شهادت کامل شود.