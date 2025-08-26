  1. استانها
  2. کردستان
۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۵۸

افتتاح مدرسه شهیده فاتحی نشانه توجه دولت به توسعه آموزش در کردستان است

سنندج- معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به پیگیری ویژه دولت برای تکمیل دبستان شش کلاسه شهیده ناهیده فاتحی در روستای کرجو گفت: ساخت این مدرسه به دستور مستقیم رئیس‌جمهور انجام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مجید انصاری عصر سه شنبه در آئین افتتاح دبستان شش کلاسه شهیده ناهیده فاتحی در روستای کرجو ضمن تبریک فرارسیدن میلاد پیامبر اکرم (ص) اظهار داشت: امت اسلامی باید در پرتو انسجام و اتحاد مسیر عزت و سربلندی را طی کند و به برکت قدرت الهی از شر دشمنان مصون بماند.

وی در ادامه با اشاره به حادثه تلخ رخ داده در این منطقه افزود: پس از وقوع این حادثه، رئیس‌جمهور و اعضای دولت به شدت متأثر شدند و دستورات لازم برای پیگیری موضوع و جبران خسارت صادر شد و یکی از اقدامات مهم در همین راستا، تکمیل و ساخت دبستان محل بود که امروز به بهره‌برداری رسید.

انصاری تصریح کرد: رئیس‌جمهور و اعضای دولت سلام گرم خود را به مردم شریف این منطقه ابلاغ کرده‌اند و از صبوری، فرهنگ والا و نگاه بلند شما در مدیریت این حادثه تقدیر می‌کنم.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور همچنین خطاب به دانش‌آموزان این دبستان گفت: شما سرمایه‌های آینده کشور هستید و امیدواریم با تلاش در مسیر تحصیل، به مدیران و سازندگان آینده ایران تبدیل شوید، همان‌گونه که بسیاری از فرزندان این خطه امروز در جایگاه‌های مهم استانی و ملی در حال خدمتگزاری هستند.

وی در پایان اظهار داشت: دولت وظیفه خود می‌داند زمینه‌های پیشرفت علمی و آموزشی را برای همه دانش‌آموزان به‌ویژه در مناطق محروم فراهم کند و این افتتاح گامی در همین راستا است.

