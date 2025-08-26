سپاه استان بوشهر در عرصه سازندگی پیشتاز است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید خرمدل عصر سه شنبه در دیدار با استاندار استان بوشهر ضمن تبریک هفته دولت به خدمات و همکاری‌های سپاه و سازمان‌ها و ادارات پرداخت و اظهار داشت: سپاه در قالب اقشار مختلف توانسته خدمات ارزنده‌ای به ملت ایران در عرصه‌های مختلف داشته باشد.

فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر با بیان اینکه سپاه استان بوشهر در سازندگی با اختلاف از بقیه استان‌ها پیشتاز است، ادامه داد: بسیج سازندگی در سال‌های متمادی توانسته خیلی خوب در عرصه‌های مختلف هم کمک کار دولت بوده و هم توانسته کمک‌های ارزنده به مردم داشته باشد.

سردار خرمدل، تصریح کرد: هیچ عبادت و تلاشی مانند خدمت کردن به مردم نزد خداوند سبحان محبوب نیست و مسؤولان کشور خدمت گذاری به مردم به ویژه در مناطق محروم را سرلوحه کار خود قرار دهند.

وی ادامه داد: خدمت به مردم یکی از ویژگی‌هایی است که مسؤولان باید سرلوحه کار خود قرار دهند، بنابراین با توجه به ویژگی‌هایی که مردم بوشهر دارند قطعاً چیزی جز خدمت بی منت توأم با تکریم و احترام نمی‌تواند شایسته آنها باشد.