چهارمحال و بختیاری نیازمند بالگرد اختصاصی برای مقابله با حریق است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن کریمی عصر سه شنبه در نشست شورای اداری استان که با حضور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور برگزار شد، اظهار کرد: استان چهارمحال و بختیاری با وسعتی بالغ بر ۱۶ هزار کیلومتر مربع، یکی از بکرترین و غنیترین مناطق کشور از نظر تنوع زیستی، اکوسیستمهای کوهستانی، جنگلهای زاگرسی و ظرفیتهای گردشگری است.
وی افزود: در حال حاضر ۹ منطقه تحت مدیریت محیط زیست استان قرار دارد که شامل ۶ منطقه حفاظتشده، یک پارک ملی، یک پناهگاه حیاتوحش و یک اثر طبیعی ملی است که در مجموع حدود ۱۵.۴ درصد از مساحت استان را در بر میگیرد.
کریمی با اشاره به وجود ۹ تالاب کوهستانی در استان، گفت: این تالابها از منحصر بهفردترین اکوسیستمهای کشور هستند و نقش مهمی در حفظ حیاتوحش، تنظیم آبوهوا و پایداری محیطی دارند.
وی ادامه داد: ذخیرهگاه زیستکره تنگصیاد – سبزکوه نیز بهعنوان یکی از مهمترین ذخایر طبیعی کشور، یکسوم مساحت استان را شامل میشود و در صورت تأمین اعتبار و اجرای طرحهای مدیریتی مناسب، میتواند نقش مؤثری در توسعه پایدار استان ایفا کند.
مدیرکل محیط زیست استان با اشاره به تنوع زیستی چهارمحال و بختیاری، گفت: بیش از ۱۳۶۰ گونه گیاهی و ۵۴۰ گونه جانوری در استان شناسایی شدهاند که گونههایی چون پلنگ، بز وحشی، خرس قهوهای، لاله واژگون و کک دری از جمله شاخصترین آنها هستند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد ششماهه اخیر ادارهکل محیط زیست استان اشاره کرد و گفت: کسب رتبه برتر کشوری در پنجره واحد زمین، ثبت جهانی تالاب بینالمللی گندمان، انتخاب موزه تاریخ طبیعی استان بهعنوان موزه برتر کشور در دو سال متوالی، تعامل مؤثر با سازمانهای مردمنهاد و راهاندازی دبیرخانه دانش سنتی کشور از جمله دستاوردهای مهم این دوره بودهاند.
کریمی از آغاز پذیرش دانشآموزان محیطبان در دو هنرستان مهرجویی و شمسآباد از مهرماه امسال خبر داد و گفت: این اقدام گامی مهم در تربیت نیروهای متخصص برای آینده محیط زیست کشور است.
وی همچنین به اقدامات زیرساختی انجامشده در حوزه حفاظت محیط زیست اشاره کرد و افزود: راهاندازی سامانه پایش آنلاین، نصب دوربینهای دید در شب، استفاده از برق خورشیدی در پاسگاهها، تأمین آب پایدار برای پاسگاههای محیطبانی، جذب نیروهای جدید و مدیریت منابع آب در مناطق حفاظتشده از جمله این اقدامات بودهاند.
کریمی با تأکید بر ضرورت تخصیص بالگرد اختصاصی برای استان، گفت: با توجه به وقوع آتشسوزیهای گسترده در جنگلهای استان، نیازمند یک بالگرد چندمنظوره برای مدیریت بحران هستیم و از مسئولان ملی و استانی درخواست حمایت داریم.
وی در پایان به چالشهای زیستمحیطی استان از جمله مدیریت پسماند، آلودگی نفتی ناشی از خط لوله مارون و تعیین تکلیف اسناد تالابها اشاره کرد و خواستار تسریع در اجرای طرح جامع پسماند و رسیدگی قضائی به موضوع آلودگی نفتی شد.
