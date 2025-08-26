ترکیه: حملات اسرائیل نقض تمامیت ارضی و حاکمیت سوریه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت امور خارجه ترکیه امروز سه شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد: ما حملات نظامی اسرائیل به سوریه که دامنه آن گسترش یافته و با نقض تمامیت ارضی و حاکمیت سوریه انجام شده است، را قویاً محکوم می‌کنیم.

وزارت امور خارجه ترکیه در این بیانیه افزود: حملات اسرائیل که مستقیماً تلاش‌ها برای دستیابی به ثبات و امنیت در سوریه و منطقه ما را هدف قرار می‌دهد، باید پایان یابد. ما همچنان از چشم‌انداز سوریه‌ای که با آرمان‌های مشروع مردمش همسو باشد، عاری از تروریسم باشد، از امنیت برخوردار باشد و تمامیت ارضی خود را حفظ کند، حمایت خواهیم کرد.

وزارت خارجه سوریه پیشتر در بیانیه‌ای اعلام کرده بود: حملات اخیر اسرائیل که به کشته شدن یک جوان در حمله به منزلش در روستای طرنجه در حومه شمالی قنیطره منجر شد را به شدت محکوم می‌کنیم. ما ورود نیروهای اشغالگر اسرائیلی و بازداشت غیرنظامیان در شهرک سویسه در حومه قنیطره و نیز اینکه از تداوم اشغالگری در جبل الشیخ و منطقه حائل خبر داده‌اند را محکوم می‌کنیم. این اقدامات تجاوزکارانه به مثابه نقض آشکار منشور سازمان ملل و قانون بین المللی و قطعنامه‌های مربوطه شورای امنیت و تهدیدی مستقیم برای صلح و امنیت منطقه است.