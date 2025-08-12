به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع آگاه به اسکای نیوز عربی گفت که میانجی گران مصری و قطری با مشارکت ترکیه یک طرح جدید ارائه داده‌اند که قرار است به رهبران جنبش حماس نیز تقدیم شود.

در صورت موافقت حماس با این طرح، میانجی گر آمریکایی نیز آن را بررسی کرده و به رژیم صهیونیستی ارائه می‌دهد.

طرح مذکور بر آزادی تمام اسرای صهیونیست و تحویل دادن اجساد دیگر اسرا در برابر آزادی تعدادی از اسرای فلسطینی تاکید دارد.

همچنین بر اساس این طرح، حماس باید با نقشه بازاستقرار نظامیان صهیونیست تحت نظارت کشورهای عربی و آمریکا تا زمان دستیابی به یک راهکار در قبال سلاح این جنبش و حضور آن در نوار غزه موافقت کند!

در این طرح به ورود به مرحله انتقالی و متوقف شدن فعالیت‌های مسلحانه حماس و آغاز مذاکرات برای دستیابی به توافق آتش بس دائمی اشاره شده است.