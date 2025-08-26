به گزارش خبرنگار مهر، کیان دهرابپور شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به ارتقای پایگاه انتقال خون گلپایگان اظهار کرد: پایگاه انتقال خون گلپایگان به عنوان پنجمین پایگاه استان اصفهان امسال شاهد رشد چشمگیر در میزان مراجعات برای اهدای خون بوده است. از ابتدای سال تاکنون حدود ۲۴۸۴ نفر برای اهدای خون مراجعه کردهاند که نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد ۲۱ درصدی داشته است. از این تعداد، ۲۲۸۷ نفر موفق به اهدای خون شدهاند که افزایش ۲۳.۵ درصدی را نسبت به سال گذشته نشان میدهد.
وی افزود: در بین ۱۱ مرکز اهدای خون استان اصفهان، پایگاه گلپایگان از نظر تعداد مراجعه و اهدا، رتبه دوم استان را طی ۵ ماه اخیر کسب کرده است که جای تقدیر از مسئولین پایگاه و مردم فهیم شهرستان دارد.
مدیر کل انتقال خون اصفهان همچنین به شاخص اهدای خون بانوان اشاره کرد و گفت: ۱۸۷ نفر از اهداکنندگان خون در پنج ماه گذشته خانم بودند که نسبت به سال قبل رشد ۶۳.۳ درصدی داشته است و این پایگاه رتبه اول استان را در این شاخص به خود اختصاص داده است.
وی ادامه داد: با روند فعلی، انتظار میرود شاخصهای انتقال خون در شهرستان روزبهروز بهتر شود و مردم ایثارگر گلپایگان نسبت به اهدای خون احساس مسئولیت بیشتری داشته باشند و حضور پررنگتری در پایگاه داشته باشند تا علاوه بر تأمین نیاز مراکز درمانی شهرستان، به دیگر هموطنان نیز کمک شود.
به گفته وی: قبلاً انتقال خون در شهرستان گلپایگان به شکل مرکز هدایت فعالیت میکرد و با زحمات مسئولین شهرستان و تعامل با خیرین و سایر دستگاههای دولتی، این مرکز امسال به پایگاه انتقال خون ارتقا پیدا کرده است. پیش از این، تنها عملیات خونگیری در گلپایگان انجام میشد و فرآوردهگیری خون در شهرستان خوانسار صورت میگرفت. خوشبختانه از ابتدای امسال، تمام مراحل فرآوردهگیری و تولید فرآوردههای خونی در خود پایگاه گلپایگان انجام میشود و دیگر نیازی به ارسال خون به شهرستانهای دیگر نیست.
وی خاطرنشان کرد: این موفقیت جای تقدیر از رئیس محترم پایگاه، خیرین و اصحاب رسانه صدا و سیما و رسانههای محلی، استانی و ملی دارد. امیدواریم با تبدیل مرکز هدایت به پایگاه، حضور مردم برای اهدای خون افزایش یابد و فرهنگ اهدای خون در شهرستان بیش از پیش نهادینه شود، به ویژه حضور جوانان و بانوان که میتواند شاخصهای اهدای خون را به سطوح بالاتری برساند.
کیان دهرابپور تأکید کرد: هر فرد از سن ۱۸ سال میتواند خون اهدا کند و این فرآیند تا سن ۶۰ تا ۶۵ سال قابل انجام است. با راهاندازی این زیرساخت، پایگاه گلپایگان به طور کامل مستقل از خوانسار شده و اکنون علاوه بر خونگیری، فرآیند تولید و پخش فرآوردههای خونی نیز در شهرستان انجام میشود.
وی ادامه داد: در فرآیند فرآوردهگیری، سه محصول اصلی تولید میشود: گلبول قرمز، پلاکت و پلاسما. بیشترین مصرف مربوط به گلبول قرمز است. تمام محصولات تولیدی دارای تاریخ انقضا و شرایط نگهداری خاص هستند و نگهداری و توزیع آنها نیز به طور کامل در شهرستان گلپایگان انجام میشود و هیچ وابستگی به شهرستان دیگری وجود ندارد.
نظر شما