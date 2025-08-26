رکسانا لوافا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند ارتقای پایگاه انتقال خون گلپایگان اظهار کرد: پایگاه انتقال خون گلپایگان از سال ۱۳۹۶ بهعنوان مرکز خونگیری در سیستم اداری کشور تعریف شد و از آن زمان تلاشهای فراوانی صورت گرفت تا این مرکز به پایگاه انتقال خون ارتقا یابد. هدف اصلی این ارتقا، علاوه بر خونگیری، تولید و نگهداری فرآوردههای خونی و تأمین نیاز بیمارستانها در شهرستان و دیگر مناطق کشور است.
وی افزود: با توجه به همراهی و مشارکت مردم فهیم گلپایگان، پایگاه انتقال خون توانسته همزمان با خونگیری، فرآوردههای حیاتی مانند پلاسما و خون قرمز متراکم شده را تولید و نگهداری کند و در صورت نیاز، این فرآوردهها به بیمارستانها و مناطق مختلف کشور ارسال شود.
لوافا با قدردانی از خیرین بزرگوار، تصریح کرد: ساختمان این پایگاه با حمایت جمال نوری وجمیله شهیدی وقف شده است، فراهم شدن تجهیزات و امکانات پایگاه توسط خیرین شهرستان تهیه شده و باعث شده این مرکز بتواند خدمات خود را بهصورت کامل ارائه دهد.
رئیس پایگاه انتقال خون گلپایگان در ادامه گفت: خودم شخصاً به سمت جذب جوانان علاقهمند هستم، زیرا خون افراد جوان کارایی بیشتری برای بیماران دارد. اگرچه گروه سنی اهداکنندگان ما بین ۱۸ تا ۶۵ سال است، اما هرچه جوانتر باشند، خون و پلاسمای اهدا شده ارزش بیشتری برای گیرندگان خواهد داشت.
به گفته وی: در حال حاضر، متوسط اهداکنندگان پایگاه ما بین ۴۰۰ تا ۴۵۰ نفر در ماه است. تقریباً ۳۰۰ خونها به اصفهان ارسال میشود و مابقی در خود پایگاه مصرف میشود. هرگونه مازاد نیز به استانهای همجوار که نیاز دارند، مانند سیستان و بلوچستان و هرمزگان، ارسال میشود که تاریخ آن انقضا پیدا نکند و هم مصرف شود.
وی افزود: روزانه حدود ۱۵ تا ۲۰ کیسه خون جمعآوری میشود و از هر کیسه دو فرآورده مهم تولید میشود؛ یکی پلاسمای تازه منجمد (FFP) که تاریخ انقضای سه سال که در فریزر تا حدود سه سال قابل نگهداری کرد، کیسه پکسل که مصارف بیمارستانی آن تا ۴۲ روز تاریخ انقضا دارد. این پلاسمای تولید شده هم برای مصرف بیمارستانی و هم برای ارسال به پالایشگر استفاده میشود. در پالایشگر، این پلاسمای ارزشمند برای تولید داروهایی مانند آلبومین، فاکتور ۸ و ایمونوگلوبولین به کار میرود که در درمان بیماران سرطانی و عملهای جراحی حیاتی هستند.
رئیس پایگاه انتقال خون گلپایگان خاطرنشان کرد: با تاییدیههای فنی، ظرف سه ماه از شروع فعالیت، محصولات به پالایشگرارسال شده و در چرخه درمان بیماران وارد میشوند، که اهمیت این روند برای سلامت جامعه بسیار بالاست.
