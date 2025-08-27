تغییر سبک زندگی، کلید نجات محیط زیست است

به گزارش خبرنگار مهر، کیا دلیری شامگاه سه شنبه در نشست تخصصی با فعالان محیط زیست اظهار داشت: زندگی مقدس است و محیطی که برای آن شکل می‌گیرد نیز قداست دارد. بی‌احترامی به طبیعت، نوعی کفران نعمت الهی است و باید با احترام و قدردانی از آن، مسیر توسعه را طی کنیم.

وی با اشاره به تجربه شخصی خود به‌عنوان رئیس انجمن جنگل‌های کشور، افزود: برای حل مسائل محیط زیست، دو عنصر دانش و احساس باید هم‌زمان در فرد وجود داشته باشد. دانش بدون احساس انسان را به ابزاری مکانیکی تبدیل می‌کند و احساس بدون دانش، فرد را به تعصب می‌کشاند. این دو همچون بادبان و سکان کشتی هستند که بدون یکدیگر، مسیر را گم خواهیم کرد.

دلیری با انتقاد از سطحی‌نگری در تحلیل مسائل زیست‌محیطی گفت: نباید تنها به مصادیق پرداخت؛ بلکه باید به ریشه‌ها و علل اصلی توجه کرد. راه نجات در تغییر سبک زندگی است؛ تغییری که نه با نصیحت و توصیه، بلکه با فناوری و تکنولوژی محقق می‌شود.

وی ادامه داد: اگر در فصل سرما به مردم هیزم بدهیم، آن را می‌سوزانند؛ اگر نفت یا گاز بدهیم، همان را مصرف می‌کنند. اما اگر انرژی پاک در اختیارشان قرار گیرد، به سمت آن خواهند رفت. بنابراین باید زیرساخت‌های فناورانه را توسعه داد تا سبک زندگی مردم نیز تغییر کند.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست، قانون‌مداری را از دیگر ارکان اصلاح سبک زندگی دانست و افزود: بسیاری از مشکلات ناشی از بی‌توجهی به قانون است. قانون، ضابطه‌ای است که رفتار جامعه را به سمت درست هدایت می‌کند.

وی با اشاره به اصول پایداری در محیط زیست جهانی، سه اصل را مورد تأکید قرار داد: تنوع زیستی، بازچرخانی منابع، و استفاده از انرژی‌های پاک. دلیری گفت: اگر این اصول در برنامه‌ریزی‌ها لحاظ شود، طبیعت نیز پاسخ مثبت خواهد داد.

دلیری همچنین با انتقاد از عملکرد برخی مسئولان در گذشته، خاطرنشان کرد: تخریب گسترده اکوسیستم‌ها نتیجه بی‌توجهی تاریخی به محیط زیست است. امروز با بحران‌هایی مواجه‌ایم که جبران‌پذیر نیستند یا بسیار دشوارند. جنگل‌های زاگرس به شدت بیمارند و منابع آبی کشور در معرض تهدید جدی قرار دارند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، بر نقش مردم و تشکل‌های مردمی در بهبود وضعیت محیط زیست تأکید کرد و گفت: مردم دغدغه‌های اقتصادی دارند و توجه به معیشت آنان، لازمه بهبود محیط زیست است. ما در سازمان، سیاست توانمندسازی تشکل‌ها را دنبال می‌کنیم و شیوه‌نامه‌های مربوطه را به استان‌ها ابلاغ کرده‌ایم.

دلیری افزود: از تشکل‌ها می‌خواهیم در آموزش‌ها و برنامه‌های تخصصی مشارکت کنند. همچنین در شورای حمایت از تشکل‌ها با وزارت کشور همکاری داریم تا موانع فعالیت‌های مردمی را رفع کنیم.

وی در پایان با اشاره به نشست‌های فصلی با فعالان محیط زیست و تهیه سند خودارزیابی تشکل‌ها گفت: این اقدامات به پالایش عملکردها و اصلاح مسیر کمک می‌کند. طبیعت، برخلاف مادر، اگر مورد بی‌مهری قرار گیرد، تلافی خواهد کرد.