به گزارش خبرنگار مهر، محمد حاجی‌میرزایی مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای روز سه‌شنبه ۴ شهریورماه به مجلس رفت و در جلسه‌ای با اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در خصوص همگرایی اعتبارات مربوط به صنعت بازی‌های رایانه‌ای به گفت‌وگو نشست.

محمد حاجی‌میرزایی مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات این جلسه گفت: در گزارشی که اخیراً تهیه شده به بررسی برخی از آمارهای جدید مربوط به سال گذشته پرداخته‌ایم. این آمار شامل تعداد گیمرها، میانگین سن آن‌ها، میزان مصرف، گردش مالی مرتبط با این حوزه و موارد مشابه است. همچنین در ارتباط با تخصیص اعتبارات مرتبط در سطح کشور، به یک مسئله مهم اشاره کرده‌ایم؛ این بودجه‌ها به شکل پراکنده بین نهادهای مختلف تقسیم می‌شوند و این نهادها معمولاً گزارش‌های خود را به یک مرجع واحد ارائه نمی‌کنند.

وی افزود: در برنامه هفتم توسعه کشور نیز مقرر شده که تولید بازی‌های ویدئویی ویژه کودکان و نوجوانان باید ۶۰ درصد افزایش پیدا کند. برای تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز این طرح، تصمیم‌گیری شده که ۲ درصد از افزایش سود گمرکی مربوط به سخت‌افزارهای مرتبط با بازی به این موضوع اختصاص یابد.

مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای گفت: در حال حاضر بودجه تخصیص‌یافته برای این حوزه امسال بین پنج دستگاه توزیع می‌شود. بر اساس برآوردهای کمیسیون فرهنگی مجلس، مجموع این بودجه در سال جاری ۲۵۰ میلیارد تومان تعیین شده که در حال تقسیم میان نهادهای مربوطه است.

وی ادامه داد: به نظر می‌رسد پیش‌بینی‌ها بیشتر از رقم فعلی باشد و احتمال دارد تا پایان سال این عدد افزایش پیدا کند. برخی تخمین‌ها حتی به یک همت هم اشاره دارند. همچنین قرار است این بودجه بین پنج نهاد تقسیم شود که بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در میان آنها دیده نمی‌شود؛ این نهادها شامل معاونت علمی، بسیج، صداوسیما، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و سازمان تبلیغات هستند.

بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای مسئول صدور مجوزهای گمرکی هستیم

حاجی‌میرزایی گفت: برای امسال موارد مطرح شده در قانون تثبیت شده و قابل تغییر نیستند. هدف این است که کمیسیون فرهنگی مجلس کمک کند تا بتوانیم نمایندگان این نهادها را دور یک میز جمع کنیم، برنامه‌ها را دریافت کنیم، و آن‌ها را به سمت همگرایی هدایت کنیم. این فرآیند می‌تواند از انجام کارهای تکراری توسط این سه یا چند نهاد جلوگیری کند. برخی نهادها تاکنون اشاره کرده‌اند که قصد دارند بودجه بازی را به فعالیت‌هایی مانند ساخت انیمیشن اختصاص دهند، در حالی که این بودجه صرفاً برای تولید بازی تعیین شده است. البته امکان صحبت برای سال آینده وجود دارد تا بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای نیز جزو دستگاه‌هایی باشد که از این بودجه سهمی دریافت می‌کند.

وی افزود: در همین حال ما همچنان مسئول صدور مجوزهای گمرکی هستیم، اما از مزایای مالی آن بهره‌ای برده نمی‌شود. حتی اگر بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای سهمی دریافت نکند، نیاز است برنامه‌های سایر دستگاه‌ها با ما هماهنگ شوند تا از موازی‌کاری جلوگیری شود. متأسفانه در برخی موارد دیده شده که یک تیم برای یک پروژه واحد از چهار یا پنج منبع مختلف بودجه دریافت کرده یا بخشی از بودجه به بازی‌سازانی اختصاص داده شده که تنها افراد خاص از آن مطلع بوده‌اند. پیشنهاد ما این است که اطلاع‌رسانی عمومی انجام شود تا همه بازی‌سازان از فرصت‌ها آگاه شوند و شفافیت بیشتری در تخصیص بودجه ایجاد شود.

مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای با اشاره به نتایج جلسه با اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: نتیجه اینطور شد که قرار شده خود کمیسیون فرهنگی مجلس از این دستگاه‌ها درخواست برنامه کند و سپس با ما جلسه‌ای برگزار شود تا حول آن برنامه‌ها به یک هماهنگی برسیم و مشخص شود هرکدام از دستگاه‌ها چه اقداماتی انجام می‌دهند.

وی ادامه داد: دلیلش این است که طبق قانون، این دستگاه‌ها موظف هستند هر فصل گزارش عملکردشان را به کمیسیون فرهنگی ارائه دهند. فعلاً تصمیم بر این است که برنامه‌ای که کمیسیون از این دستگاه‌ها می‌خواهد به همراه گزارش‌های‌شان مبنی بر اقدامات گذشته با ما هم به اشتراک گذاشته شود. بعد از آن با هم بررسی می‌کنیم تا قابل فهم‌تر شود که وضعیت چگونه است و تلاش کنیم پیشنهادهایی ارائه دهیم برای اینکه منابع بهتر استفاده شوند.

مأموریت ما به‌طور کلی بر همگرایی منابع مالی موجود در نهادهاست

حاجی‌میرزایی با اشاره به اعتبارات محدود صنعت بازی‌های رایانه‌ای گفت: مأموریت ما به‌طور کلی بر همگرایی منابع مالی موجود در نهادها و دستگاه‌های مختلف متمرکز شده است. هدف اصلی این نیست که بودجه‌ها مستقیماً از طریق ما پرداخت شوند، بلکه تلاش می‌کنیم تا این منابع را هماهنگ کنیم. برای مثال پس از جنگ ۱۲ روزه اخیر، نیاز به توسعه بازی‌هایی مرتبط با حوزه مقاومت و دفاع مقدس در کشور احساس شد. ما سعی کردیم با نهادهای نظامی و فرهنگی که علاقه‌مند به فعالیت در این حوزه هستند، گفت‌وگو کنیم و پیشنهاد دادیم که بودجه‌هایشان را تجمیع کنند تا بتوانیم یک رویداد جذب سرمایه برگزار کنیم.

وی ادامه داد: در این رویداد قرار است بازی‌سازان طرح‌های خود را ارائه دهند و نهادها با توجه به علاقه خود، پروژه‌های مناسب را انتخاب کنند. این فرآیند فرصتی برای بازی‌سازان فراهم می‌آورد که ایده‌های خود را به نمایش بگذارند. تاکنون نزدیک به ۴۰ میلیارد تومان بودجه جمع‌آوری شده و امیدواریم بتوانیم در هفته دفاع مقدس این رویداد را در اصفهان برگزار کنیم.

مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای گفت: روند کار به این شکل است که بازی‌سازان طرح‌های‌شان را ارائه می‌کنند و نهادها بر اساس بودجه خود تصمیم می‌گیرند چه پروژه‌ای را حمایت کنند. البته برخی نهادها حاضر به همکاری نشده‌اند و ممکن است برنامه‌های مشابه را به‌صورت مستقل اجرا کنند.

وی افزود: هدف اصلی برنامه ما این است که سازمان‌هایی که بودجه دارند، از طریق یک پلتفرم واحد با بازی‌سازان در ارتباط باشند؛ هم در مرحله انتخاب پروژه‌ها و هم در مراحل نظارت بر پروژه‌ها تا محصول نهایی به دست کاربران برسد. برای تحقق این امر، یک سیستم علمی‌تر و دقیق‌تر برای کنترل پروژه ضروری است، چرا که برخی از نهادها تخصص کافی در حوزه بازی‌سازی ندارند.

حاجی‌میرزایی گفت: برای مثال، در بعضی موارد از ما خواسته شده بود که درباره تولید انیمیشن یا برنامه تلویزیونی مشاوره دهیم. اما در زمینه بازی‌سازی، بسیاری از نهادها تجربه‌های ناموفقی داشته‌اند؛ گاهی پروژه‌ها به تولید محصولی منجر شده‌اند که یا کیفیت لازم را نداشته یا از لحاظ زیرساختی ضعیف بوده‌اند. مثلاً یک بازی ممکن است روی لپ‌تاپ مدیر به‌خوبی کار کند، اما وقتی تعداد کاربران بالا می‌رود، دچار مشکل شود.

وی ادامه داد: علاوه بر این مجموع اعتبارات نباید فقط صرف تولید بازی شود؛ باید بخشی از آن برای انتشار، تبلیغات، جذب کاربر، و به‌روزرسانی‌های آینده در نظر گرفته شود، زیرا تولید تنها مرحله‌ای از مسیر است. ما تلاش می‌کنیم بدون دریافت سهمی از بودجه، به نهادها کمک کنیم تا این فرآیند را به شکلی بهینه اجرا کنند. تیم کارشناسی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای که تاکنون بیش از ۱۰ سال تجربه دارد، با همین هدف فعالیت می‌کند و مأموریت ما استفاده از تخصص این دوستان برای پیشبرد امور است.

مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای گفت: ما تلاش می‌کنیم که این پروژه‌ها به نتیجه برسند و برای این منظور معیارهای مشخصی تعیین کنیم. این معیارها عددی هستند و اگر آن‌ها تأمین شوند، می‌توانیم وارد مراحل بعدی شده و تیم‌ها و بازی‌ها را بر اساس شاخص‌های کاملاً علمی و عینی ارزیابی کنیم. هدف اصلی ما این است که کمک کنیم بودجه‌ها به‌صورت بهینه مصرف شوند.

وی ادامه داد: در ادامه، باید بودجه اختصاصی خودمان را هم بررسی کنیم. این موضوع کمی به تصمیم‌گیری کلان‌تر در سطح وزارتخانه و سایر نهادها مثل مجلس مربوط می‌شود. طبیعتاً همه دوست دارند بودجه بیشتری در اختیار خودشان باشد، اما امسال بودجه عملیاتی ما بسیار محدود است و عمدتاً برای امور داخلی خودمان کافیست، نه برای اقدامات گسترده‌تر. با این حال امیدواریم بتوانیم شرایطی فراهم کنیم که در سال آینده تغییرات معناداری ایجاد شود.

نزدیک به یک همت اعتبارات برای صنعت بازی‌های رایانه‌ای در نظر گرفته شده است

حاجی‌میرزایی گفت: در متن قانون، توجه به بازی‌ها مورد تأیید قرار گرفته و برای این حوزه نزدیک به یک همت بودجه در نظر گرفته شده است. البته نمی‌توان انتظار داشت که مجموع این مبلغ به ما اختصاص یابد، اما اگر این بودجه در یک فضای مدیریتی مشترک و منسجم برنامه‌ریزی شود، هر نهاد می‌تواند نقش تخصصی خود را ایفا کند. این‌طور مشخص می‌شود که کدام بخش در چه زمینه‌ای قابلیت‌های بیشتری دارد و می‌تواند بهتر عمل کند.

وی افزود: برای برنامه‌های حمایتی فعلی، ما به دو یا سه میلیارد تومان بودجه نیاز داریم و برای تأمین آن در تلاش هستیم. طی همین مدت، مذاکراتی با برخی سازمان‌ها داشته‌ایم. برای مثال، یک دستگاه اعلام کرد که با اسناد بالادستی خود گفت‌وگو کرده و موفق شده ۳۰۰ میلیارد بودجه برای ساخت بازی‌ها دریافت کند. چنین تلاش‌هایی قابل تقدیر است، و ما از هر گونه افزایش بودجه در این حوزه استقبال می‌کنیم.

مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای گفت: انتظار ما این است که در چارچوب مشاوره‌هایی که ارائه می‌دهیم، بتوانیم مسیر حمایت از بازی‌سازان را به شکل دقیق‌تری مشخص کنیم؛ نحوه انتخاب آن‌ها، معیارهای ارزیابی و شیوه‌ای بسترمند برای پیشبرد اهداف. ما یک ساختار تخصصی به نام همگرا داریم که بازی‌سازها در آن عضو هستند. اطلاعات مربوط به نمونه کارهای قبلی، تعداد کاربران بازی‌ها، امتیازات کسب‌شده، و سایر شاخص‌های عددی نیز در این بستر موجود است.

وی افزود: اگر شما بتوانید بر اساس ملاک‌ها و اهداف فرهنگی مدنظر خود از این ظرفیت استفاده کنید، داوری مناسب را انجام دهید و تصمیمات حمایتی از طریق این بستر اتخاذ کنید، ما آمادگی داریم تا روند کار را تسهیل کنیم. علاوه بر این، بعدها گزارش اثربخشی اقدامات نیز ارائه خواهیم داد تا مشخص شود که حمایت‌های انجام‌شده چه نتایجی داشته‌اند.

حاجی‌میرزایی گفت: به‌طور مثال یک شرکت که پیش‌تر ۱۰ نیرو داشت توانسته تعداد نیروهای خود را به ۱۵ نفر افزایش دهد یا درآمد و تعداد کاربرانش رشد قابل توجهی داشته است. مثلاً، تعداد کاربران یک بازی داخلی از ۲ میلیون به ۵ میلیون رسیده است؛ نتیجه‌ای که باعث جذب سه میلیون مصرف‌کننده جدید به بازی‌های داخلی شده است.