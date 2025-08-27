به گزارش خبرنگار مهر، پیام جلالی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: کاروان سلامت هلالاحمر به روستای سراب سوره از توابع دهستان قروچای اعزام شد و خدمات متنوع درمانی و بهداشتی در اختیار مردم این منطقه قرار گرفت.
وی افزود: اعزام کاروانهای سلامت به روستاهای کمبرخوردار یکی از فعالیتهای شاخص هلالاحمر در راستای تحقق عدالت در سلامت و کمک به اقشار محروم جامعه است.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر کردستان ادامه داد: در این کاروان، تیمی متشکل از پزشک عمومی، ماما، روانشناس و تکنسین دارویی به ارائه خدمات پرداختند و اهالی روستای سراب سوره و روستاهای همجوار ضمن دریافت داروی رایگان، از خدمات مامایی، راهنماییهای بهداشتی و ویزیت رایگان بهرهمند شدند.
جلالی یادآور شد: در کنار خدمات درمانی، تست فشار خون، قند خون و کنترل اکسیژن خون برای روستاییان انجام شد.
