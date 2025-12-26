پیام جلالی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اردوی جهادی درمانی هلالاحمر استان کردستان با هدف ارتقای سطح سلامت اقشار کمبرخوردار و با همکاری بنیاد علوی و مشارکت دستگاههای اجرایی، طی روزهای سوم و چهارم دیماه در مدرسه نجات هلالاحمر مریوان برگزار شد.
وی با اشاره به استقرار تیمهای تخصصی پزشکی در این اردو افزود: در این برنامه، هفت پزشک متخصص به همراه دو اپراتور در حوزههای چشمپزشکی، سلامت زنان و زایمان و رژیم و تغذیه به ارائه خدمات درمانی پرداختند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان کردستان با تأکید بر رایگان بودن خدمات ارائهشده تصریح کرد: تمامی خدمات این اردو بدون دریافت هیچگونه هزینهای به مراجعان ارائه شد.
جلالی با بیان اینکه جامعه هدف این برنامه دهکهای یک تا چهار جامعه بودند، ادامه داد: افراد واجد شرایط پس از ارزیابیهای لازم و از طریق فراخوان، به محل برگزاری اردو دعوت شدند که در مجموع ۸۰۰ نفر از خدمات درمانی بهرهمند شدند.
وی در پایان ضمن قدردانی از همکاری دستگاههای اجرایی گفت: نجاتگران و داوطلبان هلالاحمر نقش مؤثری در اجرای موفق این اردو داشتند و شهرداری مریوان، شبکه بهداشت و درمان، کمیته امداد امام خمینی (ره) و بنیاد علوی نیز همکاری مطلوبی در برگزاری این برنامه داشتند.
