به گزارش خبرنگار مهر، براساس فرصت مجددی که به داوطلبان ارائه شد، داوطلبان می توانستند از ساعت ۱۴ ظهر روز دوشنبه ۳ شهریورماه ۱۴۰۴ تا ساعت ۱۲ ظهر روز چهارشنبه ۵ شهریورماه ۱۴۰۴ با مراجعه به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی، نسبت به ارسال مدارک (که آنها را پیشتر اسکن و آماده کرده اند) و تکمیل فرم ثبت نام، اقدام کنند.

سی و نهمین آزمون پذیرش دستیار در رشته های تخصصی دندانپزشکی پیش از این قرار بود در ۲ مرداد ماه ۱۴۰۴ برگزار شود و پس از ایجاد شرایط جنگی در کشور لغو و به روز پنجشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۴ موکول شده است.

فرصت ثبت نام در این آزمون ابتدا در اسفندماه ۱۴۰۳ ارائه شد و پس از آن به دلیل درخواست داوطلبان فرصت جدید ثبت نام این آزمون در اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ ارائه شد.

شرایط اختصاصی ثبت نام در آزمون دستیاری تخصصی دندانپزشکی؛

الف) داشتن مدرک دکتری عمومی دندانپزشکی، یا دانشجویان سال آخر دندانپزشکی عمومی مشروط بر این که تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ فارغ التحصیل شده و مشمول یکی از بندهای زیر باشند:

۱- مشمولان آیین نامه «تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان استعداد درخشان به مقاطع بالاتر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۲۷ آذر ۱۴۰۰» داوطلبان فقط یک نوبت می توانند با استفاده از این تسهیلات در آزمون شرکت کنند.

توجه: دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس موارد مندرج در بند ۱-۳ ماده ۳ (به غیر از بند «ط») آیین نامه مذکور و رعایت سایر شرایط آیین نامه، می توانند از تسهیلات این آیین نامه بهره مند شوند. در غیر این صورت، استفاده از تسهیلات آیین نامه مذکور برای ایشان امکانپذیر نیست.

۲- دانشجویان دندانپزشکی عمومی متأهل (به استناد قانون تسهیل ازدواج جوانان). این افراد در صورتی که از این فرصت در دوره دانشجویی استفاده نکرده باشند، می توانند حداکثر تا یک سال پس از فراغت از تحصیل، از این تسهیلات استفاده کنند. داوطلبان فقط یک نوبت میتوانند با استفاده از این تسهیلات در آزمون شرکت کنند.

۳- دانشجویان دندانپزشکی عمومی که (به هر دلیل) از انجام خدمات طرح نیروی انسانی معاف هستند. این افراد در صورت قبولی، باید گواهی معافیت های فوق الاشاره را به دانشگاه محل قبولی ارائه کنند. در غیر این صورت، قبولی آنان کان لم یکن خواهد شد.

تبصره ۱: دانشجویان سال آخر در صورت قبولی در آزمون، چنانچه تا تاریخ اعلام شده فارغ التحصیل نشوند، قبولی آنان لغو خواهد شد.

تبصره ۲: دانشجویان فقط یک بار «دانشجوی سال آخر» محسوب شده و می توانند با این عنوان در آزمون شرکت کنند؛ خواه تنها از پایان نامه دفاع نکرده یا واحد باقیمانده داشته باشند.

تبصره ۳: تاریخ ارزشیابی مدرک تحصیلی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور توسط وزارت بهداشت، تاریخ فراغت از تحصیل محسوب می شود.

۴- مشمولان خدمت نظام وظیفه (شامل دانشجویان سال آخر و فارغ التحصیلان در فرجه یک ساله یا در حین خدمت) که از نظر مقررات وظیفه عمومی مرتکب تخلفی نشده اند (موضوع مصوبه سی و چهارمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تکمیلی و تخصصی وزارت بهداشت مورخ ۱۵ شهریور ۱۴۰۱)

ب) ارائه گواهی وضعیت طرح نیروی انسانی (مربوط به فارغ التحصیلان مقطع دندانپزشکی عمومی)

۱- ارائه گواهی معافیت یا پایان خدمات موضوع قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان (طرح نیروی انسانی)

۲- مشمولان قانون خدمات پزشکان و پیراپزشکان در صورتی که خدمات موضوع قانون مذکور را حداکثر تا ۳ ماه بعد از تاریخ فراغت از تحصیل و در مناطقی با ضریب محرومیت چهارپنجم و محرومتر شروع کرده و در صورت قبولی در آزمون، خدمت مشمول تا زمان شروع دوره دستیاری تداوم یابد.

۳- ارائه گواهی نشان دهنده پایان خدمات موضوع قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان (طرح نیروی انسانی) حداکثر تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ که به تأیید معاونت های توسعه، بهداشتی، درمان یا آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مربوطه رسیده باشد. این افراد در صورت قبولی، موظف به ارائه گواهی پایان طرح هستند و در غیر این صورت، قبولی آنان کان لم یکن تلقی خواهد شد. (گواهی مربوط به وضعیت طرح نیروی انسانی که توسط شبکه بهداشت و درمان یا سازمان نظام پزشکی صادر شده باشد، پذیرفته نمی شود).

ج) استفاده کنندگان از سهمیه مناطق محروم، بومی، تعهد خاص، استانی و قانون برقراری عدالت آموزشی در دوره دندانپزشکی عمومی با رعایت ضوابط مندرج در قوانین مربوطه می توانند در آزمون شرکت کنند.

۱- ارائه گواهی اشتغال به کار در حال حاضر از استان محل تعهد یا گواهی پایان تعهدات استانی برای افرادی که از سهمیه های مندرج در راهنما (به استثنای قانون برقراری عدالت آموزشی) در مقطع دکتری عمومی دندانپزشکی استفاده کرده اند، با رعایت تمام مقررات شرکت در آزمون، الزامی است.

۲- بر اساس «قانون اصلاح بند ۳ ماده واحده قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تکمیلی و تخصصی مصوب ۱۰ مهر ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی»، دانش آموختگان رشته دندانپزشکی عمومی که با استفاده از قانون مذکور در آزمون سراسری پذیرفته شده اند، تنها در صورت گذراندن حداقل نیمی از دوره تعهد خود می توانند در آزمون ورودی دوره های تخصصی شرکت کنند.

تبصره: این مصوبه شامل ورودی های سال ۱۳۹۳ و پس از آن می شود و ورودی های پیش از آن مشمول این محدودیت نیستند.

۳- توزیع متعهدانی که با استفاده از این سهمیه در دوره دندانپزشکی عمومی پذیرفته شده و در آزمون پذیرش دستیار تخصصی قبول می شوند، بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و صرفنظر از نوع تعهد دوره دستیاری، به عنوان متخصص به استان محل تعهد دوره عمومی معرفی می شوند.

د) مشخص بودن وضعیت خدمت نظام وظیفه عمومی – ویژه آقایان

ه) برای شرکت در آزمون محدودیت سنی وجود ندارد.

و) امکان ورود و ادامه تحصیل دانش آموختگان رشته های تخصصی بالینی و Ph.D در رشته های دیگر تخصصی بالینی، به شرط پرداخت شهریه و پس از انجام کامل تعهدات قانونی، بلامانع است.

ز) امکان ورود و ادامه تحصیل دانش آموختگان رشته های تخصصی بالینی به رشته های تخصصی پایه (بیماری های دهان و فک و صورت و آسیب شناسی دهان و فک و صورت) به شرط عضویت در هیئت علمی، بلامانع است.

ح) بر اساس ماده واحده «تعیین نحوه شرکت مجدد پذیرفته شدگان در تمامی آزمون های سراسری کلیه مقاطع در آزمون های سالهای بعد مصوبه جلسه ۹۰۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ ۲۰ شهریور ۱۴۰۳» از سال ۱۴۰۴ به بعد، پذیرفته شدگان تمام دوره های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی، اعم از رایگان و غیررایگان و پذیرفته شدگان تمام دوره های آموزش رایگان (شامل دوره های روزانه، محروم، فرهنگیان، بورسیه) در تمامی آزمون ها (از جمله آزمون دستیاری تخصصی و فوق تخصصی) و رشته محل ها، که پذیرش آنها با آزمون دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی در سال قبل صورت گرفته، چه در دانشگاه یا مؤسسه قبولی ثبت نام کرده و چه ثبت نام نکرده باشند، اجازه شرکت مجدد در همان آزمونی که در آن پذیرفته شده اند را در سال بعد ندارند.

تمامی پذیرفته شدگان مشمول دوره های مذکور سنوات قبل در صورت تمایل به شرکت مجدد در آزمون حداقل دو سال بعد از سال قبولی، باید قبل از شروع زمان ثبت نام آن آزمون، از دانشگاه یا مؤسسه قبولی انصراف قطعی دهند.