آغاز مهلت مجدد ثبت نام آزمون دستیاری تخصصی دندانپزشکی از ۳ شهریور

به گزارش خبرنگار مهر، براساس فرصت مجددی که ارائه شد، داوطلبان می توانند از ساعت ۱۴ ظهر روز دوشنبه ۳ شهریورماه ۱۴۰۴ تا ساعت ۱۲ ظهر روز چهارشنبه ۵ شهریورماه ۱۴۰۴ با مراجعه به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی، نسبت به ارسال مدارک (که آنها را پیشتر اسکن و آماده کرده اند) و تکمیل فرم ثبت نام، اقدام کنند.

سی و نهمین آزمون پذیرش دستیار در رشته های تخصصی دندانپزشکی پیش از این قرار بود در ۲ مرداد ماه ۱۴۰۴ برگزار شود و پس از ایجاد شرایط جنگی در کشور لغو و به روز پنجشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۴ موکول شد.

فرصت ثبت نام در این آزمون ابتدا در اسفندماه ۱۴۰۳ ارائه شد و پس از آن به دلیل درخواست داوطلبان فرصت جدید ثبت نام این آزمون در اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ ارائه شد.

سی و نهمین آزمون پذیرش دستیار در رشته های تخصصی دندانپزشکی در تعدادی از دانشگاه های علوم پزشکی کشور برگزار می شود و نتایج اولیه و اسامی واجدان شرایط پذیرش، پس از آماده شدن توسط مرکز سنجش آموزش پزشکی، از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام خواهد شد.