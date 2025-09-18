دکتر مهدی کدخدازاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: آزمون ورودی دستیاری تخصصی دندانپزشکی و آزمون ارتقای رزیدنتهای رشتههای مختلف دندانپزشکی با حضور داوطلبان امروز ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۴ در محیطی آرام برگزار شد.
وی افزود: آزمون دستیاری دندانپزشکی با ثبتنام ۲ هزار و ۵۵۹ نفر از دندانپزشکان متقاضی ادامه تحصیل در رشتههای تخصصی برگزار شد. این آزمون به عنوان مهمترین و پررقابتترین مرحله برای ورود به دورههای دستیاری تخصصی دندانپزشکی کشور محسوب میشود.
دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی خاطرنشان کرد: آزمون ارتقای دستیاران رشتههای تخصصی دندانپزشکی نیز با شرکت ۸۹۳ نفر از دستیاران (رزیدنتهای) مشغول به تحصیل در رشتههای مختلف تخصصی دندانپزشکی به صورت همزمان برگزار شد. این آزمون با هدف سنجش سطح علمی و ارزیابی پیشرفت تحصیلی رزیدنتها در طول دوره آموزشی برگزار میشود که امسال این آزمون به صورت الکترونیک برگزار شد.
وی اظهار کرد: مزایای آزمون الکترونیک بر کسی پوشیده نیست و ان شاءالله آزمون دانشنامه تخصصی دندانپزشکی امسال و نیز آزمون ورودی دستیاری سال آینده بصورت الکترونیک برگزار خواهد شد.
