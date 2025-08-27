بختیاری: هدف ما در کمیته امداد ریشه کنی فقر است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مرتضی بختیاری رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره)، به تشریح فلسفه تأسیس کمیته امداد و اهداف این نهاد پرداخت و با اشاره به شرایط حساس زمان تأسیس کمیته امداد، یادآور شد: امام خمینی (ره) در شرایطی فرمان تأسیس این نهاد را صادر کردند که کشور درگیر چالش‌های امنیتی و سیاسی بود.

وی گفت: در آن زمان، طاغوت فرار کرده بود و اشرار و ساواکی‌ها به صداوسیما حمله کرده بودند. باوجود این شرایط، امام عزیزمان فرمان تأسیس کمیته امداد را صادر کردند. این نشان‌دهنده دغدغه قرآنی و روایی ایشان برای حمایت از نیازمندان بود.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) افزود: مؤسسین اولیه کمیته امداد شخصیت‌های رنج‌دیده قبل از انقلاب و پیش‌کسوتان عرصه انقلاب بودند. فلسفه تأسیس کمیته امداد، نه‌تنها حمایت از نیازمندان، بلکه توانمندسازی آنها است.

در ادامه بختیاری به یکی از روش‌های کمیته امداد برای حمایت از نیازمندان اشاره کرد و گفت: ما سیستم حامی و یتیم را داریم. به‌عنوان‌مثال، یک مادر با سه فرزند یتیم، ممکن است برای هر فرزند چند حامی داشته باشد. پول به‌حساب خانواده واریز می‌شود و بلافاصله به حامی اعلام می‌شود که کمک او به دست نیازمند رسیده است.

وی افزود: اعتماد مردم رکن اصلی کارماست. ما تلاش می‌کنیم مردم را در فرایند کمک‌رسانی دخیل کنیم، زیرا اعتقاد داریم که هر جا پای مردم در میان باشد، شکست نخواهیم خورد. این موضوع را در دفاع مقدس و جنگ تحمیلی نیز مشاهده کردیم.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) به فرمایش مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۹ اشاره کرد و گفت: مقام معظم رهبری فرمودند که امدادرسانی باید مردمی باشد. دولت، مجلس و سازمان‌های مرتبط باید پیگیر تأمین بودجه باشند، اما اتکا اصلی باید به مردم باشد.

وی همچنین به اساس‌نامه کمیته امداد اشاره کرد و گفت: اساس‌نامه ما بسیار مترقی و همه‌جانبه است. یکی از مأموریت‌های ما در ماده ششم اساس‌نامه، شناسایی نیازمندان و ارائه طرح و برنامه برای کاهش فقر است.

بختیاری به‌حکم مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۸ اشاره کرد و گفت: در حکم بنده، مقام معظم رهبری تأکید کردند که توانمندسازی نیازمندان و ایجاد درآمد پایدار باید در صدر برنامه‌های کمیته امداد باشد. ما از حوزه حمایت عبور کرده‌ایم و وارد فاز توانمندسازی شده‌ایم.

وی افزود: البته حمایت از سالمندان و بیماران صعب‌العلاج همچنان جزو وظایف ماست و تا آخر عمرشان به آنها خدمت خواهیم کرد.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) تأکید کرد: کمیته امداد باتکیه‌بر اعتماد مردم و مشارکت آنها، تلاش می‌کند تا نه‌تنها نیازهای فوری نیازمندان را برطرف کند، بلکه آنها را به سمت خودکفایی و توانمندسازی سوق دهد.

وی افزود: کمیته امداد امام خمینی (ره) از زمان تأسیس تاکنون، نقش مهمی در حمایت از نیازمندان و بهبود شرایط زندگی آنها ایفا کرده است. با تمرکز بر توانمندسازی و ایجاد درآمد پایدار، این نهاد تلاش می‌کند تا ریشه‌های فقر را در جامعه بخشکاند و شرایطی را فراهم کند که نیازمندان بتوانند به‌صورت مستقل و خودکفا زندگی کنند.

همچنین بختیاری به اهمیت مشارکت مردم در فرایند کمک‌رسانی اشاره کرد و گفت: مردم ستون فقرات کمیته امداد هستند. بدون حمایت و مشارکت آنها، بسیاری از برنامه‌ها و طرح‌ها قابل‌اجرا نخواهند بود.

وی افزود: ما تلاش می‌کنیم شفافیت را در تمامی مراحل کار خود حفظ کنیم. از واریز کمک‌ها تا توزیع آنها، همه چیز به‌صورت شفاف و قابل‌پیگیری است تا اعتماد مردم حفظ شود.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) به چالش‌های پیشروی کمیته امداد اشاره کرد و گفت: باوجود همه تلاش‌ها، هنوز راه زیادی تا ریشه‌کنی فقر در پیش داریم. ما نیازمند حمایت بیشتر دولت، بخش خصوصی و مردم هستیم تا بتوانیم به اهداف خود دست یابیم.

وی همچنین به اهمیت آموزش و مهارت‌آموزی برای نیازمندان اشاره کرد و گفت: توانمندسازی تنها با ارائه کمک‌های مالی امکان‌پذیر نیست. ما باید به نیازمندان مهارت‌های لازم را آموزش دهیم تا بتوانند شغل مناسب پیدا کنند و درآمد پایدار داشته باشند.