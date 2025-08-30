ضرورت توسعه کارآفرینی در جهت پایدارسازی مشاغل و توانمندسازی مددجویان

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی فیروزآبادی، معاون رئیس کمیته امداد و مدیرعامل بنیاد حیات، اشتغالآفرینی را مهمترین برنامه این نهاد برای توانمندسازی مددجویان عنوان کرد و گفت: برای تحقق این امر، راهبردهایی مانند حمایت از زنجیره تولید، پشتیبانی از محصولات مددجویان و ایجاد شغل پایدار مورد تاکید است.
وی با اشاره به اینکه پرداخت تسهیلات برای طرحهای اشتغال از جمله برنامههای این نهاد برای توسعه اشتغال است، اظهار کرد: ۷۰ درصد تسهیلات برای مددجوی معیشت بگیر و ۳۰ درصد از طرحهای اشتغال نیز برای غیرمددجویان در نظر گرفته شده است و اولویت آن با فرزندان مددجو و زنان سرپرست خانوار خارج از حمایت است.
معاون رئیس کمیته امداد با تاکید بر توجه بیشتر به نوجوانان مددجوی این نهاد، افزود: توسعه مهارتها بهویژه در سنین پایین میتواند زمینهساز ایجاد فرهنگ کارآفرینی و نوآوری در جامعه باشد و این موضوع به بهبود وضعیت اقتصادی خانوادهها و رشد اقتصادی کلی کشور کمک میکند.
مدیرعامل بنیاد حیات با بیان اینکه فراهم کردن آموزشهای مهارتی، تسهیلات مالی و شبکههای فروش میتواند به پایداری و موفقیت این مشاغل کمک کند، افزود: ایجاد مشاغل با درآمد پایدار و هدایت تسهیلات به سمت فعالیتهایی که قابلیت رشد دارند، میتواند تأثیر مثبتی بر روی معیشت خانوارها داشته باشد.
فیروزآبادی ادامه داد: احصای چالشها و فرصتهای موجود در حوزه اشتغال و توانمندسازی افراد تحت پوشش کمیته امداد، با توجه به ترکیب جمعیتی مخاطبان، به ویژه تحصیلات و شرایط اقتصادی آنها، میتواند عاملی مؤثر در ایجاد مشاغل خرد و خانگی و کسب درآمد پایدار باشد.
معاون رئیس کمیته امداد با اشاره به اینکه در ایجاد شغل جذب تسهیلات در اولویت بیشتری در معاونت اشتغال قرار دارد، گفت: ما به دنبال ایجاد اشتغال کمی نیستیم؛ بلکه پایداری و جذب تسهیلات در این بخش بسیار مهم است.
