به گزارش خبرنگار مهر، استاندار بوشهر صبح چهارشنبه در آئین افتتاح مجتمع نان صنعتی عسلویه اظهار کرد: این مجتمع، بزرگترین مجتمع نان در منطقه است که در تأمین انواع نان و شیرینی در شهرستان عسلویه فعالیت می‌کند.

ارسلان زارع با بیان اینکه این طرح در زیربنای چهار هزار و ۳۰۰ مترمربع ایجاد شده خاطر نشان کرد: بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان در این طرح سرمایه‌گذاری شد که از ظرفیت اشتغال مستقیم بیش از ۱۳۰ نفر برخوردار است.

استاندار بوشهر گفت: تمام انواع نان از جمله نان فانتزی، شیرینی و …در این مجتمع، تولید و به بازار مصرف ارسال می‌شود.

زارع تصریح کرد: رویکرد ما حمایت از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان است.