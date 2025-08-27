  1. استانها
  2. بوشهر
۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۲۶

بزرگترین مجتمع نان صنعتی استان بوشهر در عسلویه به بهره‌برداری رسید

بوشهر- به مناسبت هفته دولت بزرگترین مجتمع نان صنعتی استان بوشهر در عسلویه به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار بوشهر صبح چهارشنبه در آئین افتتاح مجتمع نان صنعتی عسلویه اظهار کرد: این مجتمع، بزرگترین مجتمع نان در منطقه است که در تأمین انواع نان و شیرینی در شهرستان عسلویه فعالیت می‌کند.

ارسلان زارع با بیان اینکه این طرح در زیربنای چهار هزار و ۳۰۰ مترمربع ایجاد شده خاطر نشان کرد: بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان در این طرح سرمایه‌گذاری شد که از ظرفیت اشتغال مستقیم بیش از ۱۳۰ نفر برخوردار است.

استاندار بوشهر گفت: تمام انواع نان از جمله نان فانتزی، شیرینی و …در این مجتمع، تولید و به بازار مصرف ارسال می‌شود.

زارع تصریح کرد: رویکرد ما حمایت از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان است.

